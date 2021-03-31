Новости Эстонии
31.03.2021, 15:30

ФОТО | Противники коронавирусных ограничений собрались на Тоомпеа

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Перед замком Тоомпеа сегодня собрались демонстранты, которые считают коронавирусные ограничения ограничивающими свободу.

Участники демонстрации планируют ходить протестовать перед Рийгикогу до 7 апреля.

По словам участников, проект закона о предупреждении инфекционных заболеваний и борьбе с ними вызывает у них серьезный страх перед будущим. Протестующие убеждены, что законопроектом хотят дать чиновникам и полиции неограниченную власть.

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