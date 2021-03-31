Меркель и Макрон поговорили с Путиным о правах и здоровье Навального

Эту часть разговора Кремль пересказывает лаконично: "В связи с поднятым партнерами вопросом об А.Навальном были даны соответствующие разъяснения объективных обстоятельств дела".

В сообщении Елисейского дворца об этом сказано следующее: "Президент [Франции] и канцлер [Германии] обратили внимание президента Путина на положение Алексея Навального, на необходимость соблюдения его прав в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека и на сохранение его здоровья".

Накануне журналисты спрашивали представителя Кремля Дмитрия Пескова, получает ли Путин информацию о состоянии здоровья Навального в контексте ожидавшегося разговора с Меркель и Макроном, а также сообщений о серьезном ухудшении состоянии здоровья оппозиционера и "пытках бессонницей". Навальный сообщал на прошлой неделе, что охрана будит его каждый час ночью из-за статуса "склонного к побегу" и отказывает ему в нормальном лечении.

Песков, как и раньше, когда ему задавали такие вопросы, заявил, что Кремль за ситуацией с заключенным не следит и что это сфера ответственности Федеральной службы исполнения наказаний.

Другие темы разговора трех лидеров — Донбасс, Беларусь и "Спутник V". Оценка российской вакцины от коронавируса будет проводиться в Европе по тем же стандартам, как и другие вакцины, говорится в сообщении пресс-службы правительства Германии. Что касается ситуации на Украине, то Путин, согласно сообщению Кремля, выразил озабоченность "в связи с провоцируемой Украиной эскалацией вооружённого противостояния на линии соприкосновения".

Еще Путин, Меркель и Макрон поговорили о ситуации в Ливии и Сирии.