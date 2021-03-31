Будьте бдительны! В Таллинне несколько человек стали жертвами мошенников

18-летняя девушка нашла в Okidoki объявление о работе от имени Everypay AS, суть работы заключалась якобы в дистанционном переводе денег. Девушка отправила свои контактные данные, и с ней через Viber связался человек, представившийся сотрудником предприятия, попросил зарегистрироваться на сайте, зайти в интернет-банк и аутентифицироваться через Smart-ID. После этого без ведома пострадавшей на ее имя взяли быстрый заем и сделали два перевода. Ущерб 590 евро.

31-летний мужчина познакомился в интернете с человеком и общался несколько недель, после чего новый знакомый посоветовал пострадавшему своего знакомого, который, как утверждалось, оказывал профессиональные услуги финансирования и инвестирования. Общаясь по телефону и интернету, пострадавшему создали ложное представление о возможности торговать с прибылью на рынке акций с помощью маклера. В результате мужчина лишился 650 евро.

Жительнице Таллинна позвонили якобы из Swedbank и сообщили, что со счета кто-то снял 140 евро. Пострадавшую попросили ввести PIN-коды и этим получили доступ к счетам. Со счета женщины и ее супруга мошенники сняли более 23 000 евро.

83-летней женщине позвонили также якобы из Swedbank и сообщили, что со счета кто-то снял 300 евро. Под предлогом блокировки перевода попросили PIN-коды. Так мошенники получили доступ к банковскому счету и сняли почти 9900 евро.

64-летней женщине позвонили также якобы из Swedbank и сообщили, что со счета кто-то снял 300 евро. Под предлогом блокировки перевода попросили PIN-коды. Так мошенники получили доступ к банковскому счету и попытались перевести дальше 10 000 евро. Мошенничество не удалось довести до конца благодаря политике минимизации рисков банка, сумму перевели обратно владелице.

· Если вам сообщат от имени банка, что со счетом какие-то проблемы, не передавайте никаких данных. Положите трубку и позвоните в свой банк сами.

· Не устанавливайте по просьбе незнакомцев на компьютере программы AnyDesk или TeamViewer.