Германия ограничивает применение AstraZeneca, а Великобритания заявляет, что вакцина безопасна

Во вторник вечером Германия объявила, что ограничит введение инъекций AstraZeneca людям старше 60 лет в связи с поступившими сообщениями о ”редких, но очень серьёзных тромбоэмболических побочных эффектах”, выявленных после введения первой дозы у 31 человека. Люди в возрасте до 60 лет могут получить вакцину на добровольной основе после консультации с врачами с учётом индивидуальных рисков.

Когда министра спросили, не собирается ли правительство Великобритании ещё раз перепроверить вакцину, Дженрик ответил, что этого в планах нет.

”Мы на 100% уверены в эффективности вакцины. Это подтверждено следующими одно за другим многочисленными исследованиями, которыми занимаются наши независимые эксперты мирового уровня, а также последними данными научного анализа проведённого, например, министерством здравоохранения Великобритании. Всё это доказывает, что только с начала этого года жизни тысяч людей были спасены благодаря нашей программе вакцинации”, — сказал он в среду британской телекомпании Sky News.

Министр добавил, что ”люди должны продолжать получать вакцину”, отметив, что он тоже обязательно сделает это, когда придёт его время.

”Эта вакцина безопасна, и её использование в Великобритании каждый день спасает жизни людей по всей стране”, — сказал он.

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