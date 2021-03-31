ВИДЕО | Массовая вакцинация в Сыле и Тондираба. Пресс-конференция Таллиннской горуправы

В пресс-конференции принимали участие мэр Таллинна Михаил Кылварт и вице-мэр Калле Кландорф.

Михаил Кылварт:

На этой неделе Таллинн открывает два центра вакцинации, которые будут предлагать возможность получения вакцины людям старше 65 лет (и тем, кому исполнится 65 в течение этого года), а также людям категории 60+, у которых есть по показаниям врачей основания по попаданию в группу риска. Два центра вакцинации, которые расположатся в спортивном центре Сыле (Пыхья-Таллинн) и ледовом холле Тондираба (Ласнамяэ). Центры будут работать в течение выходных. В Сыле будет работать с пятницы по воскресенье, есть возможность принять 3900 человек, в Тондираба - в субботу и воскресенье - 3200.

На этих выходных вакцинация предназначена для людей более пожилого возраста. Таллинн впервые предлагает такую системную помощь больничной кассе. Получили информацию только в начале этой неделе, поэтому подготовка была весьма оперативной. Но благодаря подготовительной работе, мы смогли оперативно отреагировать.

Полученный опыт на выходных даст нам возможность подготовиться к более массовой вакцинации. Такой ресурс у нас есть, мы готовы открыть 6 центров для проведения вакцинации, если государство снабдит нас вакциной.

На этой неделе был объявлен конкурс на проецтирование Таллиннской больницы. Условия составляли в сотрудничестве с Союзом эстонских архитекторов. Требования достаточно высокие. В том числе возможно участие и концернов, когда несколько предприятий могут объединиться. Речь идет о строительстве века, об историческом объекте, который существенно повлияет на объем инвестиций, не только в строительном секторе.

У города не очень много возможностей, чтобы деньги ЕС или государства были получены. Мы довели информацию, что находимся на стартовой позиции, что готовы запускать проект в большем объеме.

Калле Кландорф: