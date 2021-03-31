ВИДЕО | Массовая вакцинация в Сыле и Тондираба. Пресс-конференция Таллиннской горуправы(6)
В пресс-конференции принимали участие мэр Таллинна Михаил Кылварт и вице-мэр Калле Кландорф.
Михаил Кылварт:
На этой неделе Таллинн открывает два центра вакцинации, которые будут предлагать возможность получения вакцины людям старше 65 лет (и тем, кому исполнится 65 в течение этого года), а также людям категории 60+, у которых есть по показаниям врачей основания по попаданию в группу риска. Два центра вакцинации, которые расположатся в спортивном центре Сыле (Пыхья-Таллинн) и ледовом холле Тондираба (Ласнамяэ). Центры будут работать в течение выходных. В Сыле будет работать с пятницы по воскресенье, есть возможность принять 3900 человек, в Тондираба - в субботу и воскресенье - 3200.
На этих выходных вакцинация предназначена для людей более пожилого возраста. Таллинн впервые предлагает такую системную помощь больничной кассе. Получили информацию только в начале этой неделе, поэтому подготовка была весьма оперативной. Но благодаря подготовительной работе, мы смогли оперативно отреагировать.
Полученный опыт на выходных даст нам возможность подготовиться к более массовой вакцинации. Такой ресурс у нас есть, мы готовы открыть 6 центров для проведения вакцинации, если государство снабдит нас вакциной.
На этой неделе был объявлен конкурс на проецтирование Таллиннской больницы. Условия составляли в сотрудничестве с Союзом эстонских архитекторов. Требования достаточно высокие. В том числе возможно участие и концернов, когда несколько предприятий могут объединиться. Речь идет о строительстве века, об историческом объекте, который существенно повлияет на объем инвестиций, не только в строительном секторе.
У города не очень много возможностей, чтобы деньги ЕС или государства были получены. Мы довели информацию, что находимся на стартовой позиции, что готовы запускать проект в большем объеме.
Калле Кландорф:
Я начну с ремонта дорог. У нас открылся первый асфальтовый завод в Ласнамяэ, и мы сможем класть более масштабно асфальт на дорогу. Продолжаются работы на Нарвском шоссе и других дорогах, начиная с Ласнамяэ. Сейчас погодные условия такие, что мы не можем везти далеко асфальт.
Начался внутриквартальный ремонт.
Неделю назад начали очистку улиц от гранитной крошки, приблизительно 3 четверти дорожек очищено. Убрано 945 тыс тонн.
В Таллинне 1,3 млн кв м, большая часть почищена. Начали использовать воду, но пока погода была дождливая, и ее использовали не так много. Также напоминаю, что владельцы автомобилей должны убирать крошку в радиусе метра от своего автомобиля, если он стоит долго на парковке.
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