Украинцев окончательно выселяют из Крыма? Указ Путина уже вступил в силу

За это время иностранцы могли продать свои земли или, например, подарить государству, а также получить российский паспорт. Эти ограничения прежде всего коснулись украинцев, тех жителей Крыма, которые после так называемого присоединения отказались получать гражданство Российской Федерации.

Теперь в 19 из 25 муниципальных образований Крыма владеть землей они не могут. Речь о Евпатории, Керчи, Ялте, Судаке.

Согласно Гражданскому кодексу (ч.1 ст.238), если в собственности лица оказалось имущество, которое в силу закона не может ему принадлежать, ему нужно передать его в течение года с момента возникновения права собственности, если законом не установлен иной срок. В ситуации с землями в Крыму год определен с момента издания указа, пишет Коммерсантъ со ссылкой на РБК.

Росреестр сообщил, что имущество иностранцев, которые не передали права на землю в установленный срок, подлежит принудительной продаже. Деньги от продажи передадут бывшему собственнику или в государственную или муниципальную собственность с возмещением собственнику стоимости имущества, которую определил суд.

Согласно указу президента, в перечень приграничных территорий попали Алушта, Ялта, Джанкой, Евпатория, Феодосия, Армянск, Судак, Саки и Керчь и восемь муниципалитетов Севастополя.

По данным на апрель 2020 года, иностранцам принадлежали более 11,5 тыс. участков, среди владельцев граждане 55 стран, большинство из них — украинцы.