Адвокат: в свете сегодняшнего решения суда случай на Лаагна теэ можно переквалифицировать в убийство

Виновника ДТП на Сааремаа Андреса Рейнарта признали виновным в убийстве и приговорили к 14 годам лишения свободы. Из-за него погибли три человека, в том числе и ребенок.

По словам Сирка, обстоятельства вины Рейнарта сделали отягчающими не только превышение скорости и состояние алкогольного опьянения за рулем, но и тот факт, что он совершил объезд в запрещенном месте.

Поэтому его деяния настолько тяжелые, что нельзя говорить о причинении смерти по неосторожности, объясняет адвокат.

Все же Сирк не считает, что теперь суд будет рассматривать все случаи ДТП с летальным исходом, совершенные в состоянии опьянения, как убийства. Однако что касается дела Исы Халилова и ДТП на Лаагна теэ, то тут прокуратура может его переквалифицировать в убийство, добавил адвокат.