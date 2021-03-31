Дело об отравлении "Новичком": судья обещает "бесстрашное и непредвзятое" дознание
По словам баронессы Халлетт, дознание будет "справедливым, бесстрашным и тщательным".
Смерть Дон Стерджесс в больнице Солсбери последовала вскоре после попытки отравления бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
- Следствие намерено внимательно изучить следующие аспекты этого дела:
- Жизнь и смерть Дон Стерджесс, включая медицинский диагноз и лечение
- Отравление Сергея и Юлии Скрипалей
- Возможную причастность к этому делу двух офицеров ГРУ, работавших под псевдонимами "Александр Петров" и "Руслан Боширов"
- Кто направлял российских агентов
- Источник нервно-паралитического вещества "Новичок"
- Возможное участие России в организации покушения на Сергея Скрипаля
- Реакция полиции и органов здравоохранения на отравление и расследование этого дела
Дон Стерджесс потеряла сознание дома у своего партнера Чарли Роули неподалеку от Солсбери 30 июня 2018 года вскоре после того, как к ней в руки попала бутылочка из-под духов, в которой содержался "Новичок".
8 июля она скончалась в больнице. Чарли Роули, который также контактировал с ядовитым веществом, также получил серьезное отравление, но остался жив.
Семьи Стерджесс и Роули поддержали идею о расширении дознания.
Отравление Сергея и Юлии Скрипалей произошло за 4 месяца до гибели Дон Стерджесс. Их обнаружили сидящими без сознания на скамейке в Солсбери и немедленно доставили в больницу. Оба они выжили.
Ранее баронессе Халлетт в ходе предварительных обсуждений было заявлено, что дознание, возможно, не сможет использовать информацию спецслужб.
В связи с этим она рассматривает возможность перевода дознания в полное общественное расследование, в рамках которого можно было бы проводить закрытые слушания с полным доступом к секретным документам.
Леди Халлетт пообещала также "развеять страхи и подозрения", связанные с обстоятельствами этой смерти.
Возглавить дознание ей было поручено после того, как в июле судьи Высокого суда распорядились, чтобы уилтширский коронер Дэвид Ридли пересмотрел его параметры.
Заговор с целью убийства
Поначалу Ридли говорил, что расследование не будет касаться действий других граждан России или самого Российского государства, а также вопроса о том, откуда взялся "Новичок".
Однако после этого адвокаты смогли доказать, что Ридли ошибался, ограничивая сферу интересов дознания.
Независимые следователи в лице ОЗХО, в свою очередь, подтвердили, что вещество, которое привело к гибели Стерджесс, было того же типа, что и нервно-паралитический агент, которым пытались отравить Скрипалей.
По словам полиции, после попытки отравления у них было достаточно доказательств, чтобы предъявить обвинения двум россиянам, именовавшим себя как Петров и Боширов, в том числе и обвинение в заговоре с целью убийства.
Оба российских гражданина категорически отрицают свою причастность к отравлениям и настаивают на том, что посетили Солсбери ради того, чтобы полюбоваться местным собором.
(Не)заинтересованные стороны
Россия также неоднократно отрицала свою причастность к этим отравлениям, а Владимир Путин подчеркивал, что подозреваемые были обычными гражданами, а никакими не офицерами ГРУ.
Между тем это громкое дело еще более усилило напряженность в отношениях между Кремлем и Вестминстером.
По словам адвоката Эндрю О'Коннора, за прошедшие годы следствие не раз пыталось привлечь к сотрудничеству Петрова и Боширова, одна все эти предложения остались без ответа.
На этом основании, считает адвокат, двое россиян не должны считаться "заинтересованными сторонами" в дознании, поэтому в ходе слушаний у них не будет права задавать вопросы.
Коронер согласился с такой постановкой вопроса, отметив, что Петров и Боширов будут лишены ранее предоставленного им статуса заинтересованных сторон в связи с их отказом от сотрудничества со следствием.