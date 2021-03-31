Дело об отравлении "Новичком": судья обещает "бесстрашное и непредвзятое" дознание

По словам баронессы Халлетт, дознание будет "справедливым, бесстрашным и тщательным".

Смерть Дон Стерджесс в больнице Солсбери последовала вскоре после попытки отравления бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Следствие намерено внимательно изучить следующие аспекты этого дела:

Жизнь и смерть Дон Стерджесс, включая медицинский диагноз и лечение

Отравление Сергея и Юлии Скрипалей

Возможную причастность к этому делу двух офицеров ГРУ, работавших под псевдонимами "Александр Петров" и "Руслан Боширов"

Кто направлял российских агентов

Источник нервно-паралитического вещества "Новичок"

Возможное участие России в организации покушения на Сергея Скрипаля

Реакция полиции и органов здравоохранения на отравление и расследование этого дела



Дон Стерджесс потеряла сознание дома у своего партнера Чарли Роули неподалеку от Солсбери 30 июня 2018 года вскоре после того, как к ней в руки попала бутылочка из-под духов, в которой содержался "Новичок".

8 июля она скончалась в больнице. Чарли Роули, который также контактировал с ядовитым веществом, также получил серьезное отравление, но остался жив.

Семьи Стерджесс и Роули поддержали идею о расширении дознания.

Отравление Сергея и Юлии Скрипалей произошло за 4 месяца до гибели Дон Стерджесс. Их обнаружили сидящими без сознания на скамейке в Солсбери и немедленно доставили в больницу. Оба они выжили.

Ранее баронессе Халлетт в ходе предварительных обсуждений было заявлено, что дознание, возможно, не сможет использовать информацию спецслужб.

В связи с этим она рассматривает возможность перевода дознания в полное общественное расследование, в рамках которого можно было бы проводить закрытые слушания с полным доступом к секретным документам.

Леди Халлетт пообещала также "развеять страхи и подозрения", связанные с обстоятельствами этой смерти.

Возглавить дознание ей было поручено после того, как в июле судьи Высокого суда распорядились, чтобы уилтширский коронер Дэвид Ридли пересмотрел его параметры.

Заговор с целью убийства