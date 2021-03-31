ВИДЕО | Паспорта иммунизации могут появиться уже в июне, разрабатываются сертификаты тестирования и болезни COVID-19

Танель Кийк призвал всех продолжить вести себя ответственно, и тогда можно будет снимать ограничения, а больницам не придется принимать сложные решения насчет того, кого лечить, а кого нет.

По его словам, нагрузка на сферу здравоохранения продержится вплоть до конца года. Всего за время кризиса госпитализация понадобилась более 6000 пациентам с коронавирусом. Летальных исходов было боле 900.

Министр подчеркнул, что идет тесное сотрудничество сфер здравоохранения и внутренней безопасности, и в Эстонии не строят полицейское государство.

Кийк также опроверг заявления, что в Ида-Вирумаа маленький интерес к вакцинации — из отправленных в регион 1700 доз вакцины Moderna были использованы 1500.

На выходные по всей Эстонии запланировано боле 20 000 вакцинаций. Поступившие дозы Pfizer пойдут семейным врачам для вакцинации групп риска.

Калле Киллар рассказал, что паспорта иммунизации могут быть введены в июне. Их внедрение представляет вызов для многих стран Евросоюза. Эстония поставила цель как можно быстрее и безопаснее выдать людям их цифровые данные. Будет создан сертификат вакцинации, основывающийся на данных с портала digilugu.ee. Также Минсоцдел хочет создать сертификаты тестирования и болезни коронавирусом. Работы планируется завершить к концу апреля.

Сертификаты можно будет распечатывать, загружать на телефон или показывать через digilugu.ee. Однако еще не решено, где будет использоваться это свидетельство. Главное, чтобы посредством этого не дискриминировали людей, подчеркнул Киллар.

Мари-Анне Хярма рассказала, что в Эстонии было выявлено 19 случаев заражения южно-африканским штаммом коронавируса, из которых 18 были завезены в страну. В стране доминирует британский штамм.

Кийку задали вопрос: так как в туристическом секторе большую роль играли туристы из России, планируются ли какие-либо решения в отношении паспортов вакцинации с Россией?