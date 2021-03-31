ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Ведомства рассказывают о ситуации с коронавирусом в Эстонии

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Заместитель генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, министр здоровья и труда Танель Кийк и вице-канцлер Министерства социальных дел по э-услугам и инновациям Калле Киллар сегодня в 13:00 в общем здании министерств дают пресс-конференцию, чтобы рассказать о текущей ситуации с COVID-19 в Эстонии.