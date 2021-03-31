ФОТО | На автобусных остановках в Вильянди развесили рекламу раствора MMS для лечения коронавируса

Горуправа Вильянди сообщила Delfi, что ничего не знает о данных рекламах. Пока еще неизвестно, кто стоит за этой рекламой.

Рекламное место на остановках общественного трансопрта в Вильянди продает фирма Siris. На запрос Delfi рекламное бюро сообщило, что получило запросы из множества изданий, поэтому ответит позже на них письменно.

Диоксид хлора — это растворимый в воде газ желтовато-зеленого цвета, который используется, например, в текстильной промышленности для отбеливания тканей, в бумажной — для отбеливания целлюлозы, а также для обеззараживания воды в бассейнах. При его вдыхании, проглатывании или попадании на кожу происходит отравление.

”В зависимости от дозировки, это вещество может вызвать интоксикацию с такими признаками как тошнота, рвота, диарея. В случае тяжелого отравления может случиться сильное обезвоживание, по-другому — дегидрация, чему сопутствуют понижение кровяного давления и расстройство сознания. Это может быть смертельно опасно, особенно для детей и пожилых людей”, — предостерегает профессор фармакологии Тартуского университета Анти Калда.