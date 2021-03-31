ВИДЕО | Медведь бегает по поселку в Ида-Вирумаа — будьте осторожны!

"Работаю водителем автобуса номер 116 Йыхви-Куремяэ. Утром в 8:10 на остановке Kuremäe kauplus была произведена посадка людей, и в это время в 100 метрах выбежал медведь. В полицию сообщил, по Куремяэ уже курсирует патруль", — написал водитель Андрей.

RusDelfi отправил запрос в полицию и опубликует его при первой возможности.

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