Виновник трагического ДТП на Сааремаа признан виновным в убийстве

На суде прокурор сказал, что управляя в нетрезвом виде на безумной скорости в зоне встречного движения, обвиняемый создал цепочку событий, ход и последствия которых он не мог контролировать. Тем самым, по словам прокурора, Рейнарт косвенно осознавал, что подвергает опасности других участников дорожного движения, в том числе гибели.