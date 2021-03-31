Виновник трагического ДТП на Сааремаа признан виновным в убийстве

Адвокат Ану Тоомемяэ обещала обжаловать решение суда. Тактика защиты — обвинить погибшего водителя в нарушении правил безопасности. Тоомемяэ утверждает, что другой автомобиль пересек двойную сплошную на 2,5 метра раньше разрешенного места, тем самым не убедившись в безопасности во время совершения маневра.

Андреса Рейнарта признали виновным в том, что в январе прошлого года он в нетрезвом виде совершил автомобильную аварию, в которой погибли три человека, в том числе ребенок.

11 января 34-летний Андрес Рейнарт пытался уйти на своем автомобиле Audi от пытавшейся его остановить полиции. Машина двигалась на скорости 138 км/ч. В ходе погони автомобиль Рейнарта врезался в Volvo.