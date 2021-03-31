Малообеспеченные многодетные семьи скоро смогут ходатайствовать о жилищном пособии
Возможность улучшить свои жилищные условия получат семьи, которые воспитывают по меньшей мере троих детей в возрасте до 19 лет и доход в которых на одного члена домохозяйства в прошлом году составил до 355 евро в месяц. Пособие предназначено прежде всего семьям, которые не имеют собственного жилья или их жилье не отвечает современным требованиям, при этом отсутствует система водоснабжения и канализации, амортизированы санузлы, протекает крыша либо отопительная система не обеспечивает достаточного тепла в помещениях, либо ее конструкции опасны для жизни.
Максимальная сумма пособия — 10 000 евро. Получившие ранее жилищное пособие семьи, в которых воспитываются трое и четверо детей, могут повторно ходатайствовать о пособии в размере до 5000 евро. Получившие ранее жилищное пособие семьи, в которых воспитываются пятеро и более детей, могут повторно ходатайствовать о выделении пособия в размере до 10 000 евро.
По словам руководителя отдела жилищного хозяйства и энергоэффективности KredEx Трийн Рейнсалу, за 14 лет работы программы пособие позволило улучшить жилищные условия более 17 000 детей.
”Энергоэффективность — не пустые слова, она совершенно реально влияет на кошельки людей, их здоровье, а если взять шире, то и на климат. Более 15 лет KredEx содействует повышению осведомленности об энергоэффективности, заказывает актуальные исследования, а также участвует в развитии направления в рамках многостороннего сотрудничества со строительным сектором и связанными с вопросом организациями. Мы рады сообщить, что и в этом году мы сможем внести свой вклад в улучшение условий жизни примерно 1000 детей. За последние 14 лет нам удалось сделать это более чем для 17 000 детей”.
Невозвратное пособие можно использовать по-разному. Например, для покрытия расходов на возведение, реновацию, перестройку или расширение жилья, а также на сооружение, изменение или замену его инженерных систем или сетей. Кроме того, пособие можно использовать для приобретения жилья, если семья не имеет собственной жилплощади либо собственный дом/квартира не отвечают современным требованиям, в том числе их площадь ниже нормы, предусмотренной для конкретной семьи.
В прошлом году больше всего пособий было выдано на приобретение жилья (129 семьям). Пособия на реновацию, возведение или перестройку получили 128 семей.
Семьи, ранее уже получавшие это пособие, могут ходатайствовать повторно при условии, что они использовали предыдущее пособие в срок и по назначению, в подтверждение чего представили KredEx окончательный отчет.
Ходатайства можно подавать до 31 мая текущего года. Дополнительную информацию по условиям и процедуре подачи ходатайства можно найти на сайте KredEx.