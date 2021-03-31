Малообеспеченные многодетные семьи скоро смогут ходатайствовать о жилищном пособии

Возможность улучшить свои жилищные условия получат семьи, которые воспитывают по меньшей мере троих детей в возрасте до 19 лет и доход в которых на одного члена домохозяйства в прошлом году составил до 355 евро в месяц. Пособие предназначено прежде всего семьям, которые не имеют собственного жилья или их жилье не отвечает современным требованиям, при этом отсутствует система водоснабжения и канализации, амортизированы санузлы, протекает крыша либо отопительная система не обеспечивает достаточного тепла в помещениях, либо ее конструкции опасны для жизни.

Максимальная сумма пособия — 10 000 евро. Получившие ранее жилищное пособие семьи, в которых воспитываются трое и четверо детей, могут повторно ходатайствовать о пособии в размере до 5000 евро. Получившие ранее жилищное пособие семьи, в которых воспитываются пятеро и более детей, могут повторно ходатайствовать о выделении пособия в размере до 10 000 евро.

По словам руководителя отдела жилищного хозяйства и энергоэффективности KredEx Трийн Рейнсалу, за 14 лет работы программы пособие позволило улучшить жилищные условия более 17 000 детей.

”Энергоэффективность — не пустые слова, она совершенно реально влияет на кошельки людей, их здоровье, а если взять шире, то и на климат. Более 15 лет KredEx содействует повышению осведомленности об энергоэффективности, заказывает актуальные исследования, а также участвует в развитии направления в рамках многостороннего сотрудничества со строительным сектором и связанными с вопросом организациями. Мы рады сообщить, что и в этом году мы сможем внести свой вклад в улучшение условий жизни примерно 1000 детей. За последние 14 лет нам удалось сделать это более чем для 17 000 детей”.