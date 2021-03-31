Не забудьте! Срок уплаты земельного налога истекает уже сегодня

Это обозначает, что сегодня одним разом необходимо уплатить земельный налог, который не превышает 64 евро. К 31 марта необходимо уплатить половину, но не менее 64 евро, с земельного налога, который превышает 64 евро. До 1 октября можно доплатить оставшуюся часть земельного налога.

Земельный налог должны уплатить 322 834 юридических и физических лиц на сумму 59,1 миллиона евро, которые в полном объёме пойдут в бюджет местных самоуправлений. Свой счёт об уплате земельного налога можно посмотреть по адресу e-MTA www.emta.ee.

Если человек при заполнении налоговой декларации оставил часть возвращаемой суммы на своём счету предоплаты для уплаты земельного налога, то он автоматически будет перечислен оттуда.

Для физических лиц, испытывающих трудности с уплатой земельного налога в срок, НТД рекомендует сделать рассрочку возникших обязанностей в среде самообслуживания e-MTA. Для подачи соответствующего ходатайства необходимо войти в e-MTA и выбрать в меню рубрику ”Учёт”, затем выбрать раздел ”Рассрочка”, а в нём следующий раздел ”Добавляю новое ходатайство”. Более точные инструкции об оформлении рассрочки можно найти по на сайте www.emta.ee.

По вопросам, связанным с уведомлениями об уплате земельного налога, просьба частным клиентам обращаться по инфотелефону НТД 880 0811 или по электронной почте eraklient@emta.ee, а бизнес-клиентам — по инфотелефону 880 0812 или по электронной почте ariklient@emta.ee. По вопросам, связанным с налогообложением земли и применением освобождения от уплаты земельного налога за неё, просьба обращаться в местное самоуправление по месту нахождения земли.