Кремлевский карантин класса "люкс". Как в пандемию работают обсерваторы для летчиков и собеседников Путина

Все эти гостиницы принадлежат Управлению делами президента России. Фактически деньги на обсервацию людей, имеющих контакты с первыми лицами, обращаются внутри структур УДП. Частные гостиницы и пансионаты, пострадавшие от кризиса, не имеют доступа к этому финансированию.

Заказывали эти услуги в 12 гостиницах и санаториях в Москве, Подмосковье, Сочи и Ялты (Крым был аннексирован Россией в 2014 году, международное сообщество считает его частью Украины).

Русская служба Би-би-си подсчитала, что Управление делами президента (УДП) получило из резервного фонда правительства на меры против распространения коронавируса более 6,4 млрд рублей, из них 1,2 млрд рублей выделено секретным распоряжением правительства. Из этих денег частично оплачивались услуги обсервации.

С тех пор изоляция авиаторов, а также водителей, медиков и просто людей, встречающихся с Путиным, стала распространенной практикой. За год таких заездов в кремлевские санатории и отели было больше сотни.

Еще до выезда и, вероятно, вылета из Москвы первой группы в "Десне" изолировали следующую. В итоге с конца марта до первых чисел апреля 130 сотрудников отряда — мужчины и женщины — провели в "Десне" от одного до 10 дней. Это совпало с "нерабочей неделей" в России.

В контракты с "Десной" вписали специальные условия: изоляцию проживающих и допуск медперсонала для взятия проб. Номера в "Десне" стоили от 4,5 тысяч рублей до 8 тысяч рублей в сутки.

Летный отряд "Россия" обслуживает первых лиц государства, в том числе самого Путина. Карантин 26 марта стал первым для пилотов и других сотрудников отряда, об этом говорят данные госконтрактов.

Накануне президент России Владимир Путин выступил с телевизионным обращением к народу: он объявил о том, что с 1 апреля в стране начинается "нерабочая" неделя, а затем фактически был введен локдаун.

26 марта 2020 года 60 сотрудников Специального летного отряда "Россия" были отправлены на карантин на пять дней в люксах и обычных номерах пансионата "Десна" в Новой Москве.

По данным сайта госзакупок, Специальный летный отряд "Россия", а также Транспортный комбинат "Россия", Центральная клиническая ("кремлевская") больница и само УДП заключили в год пандемии более 25 долгосрочных сделок по резервированию с открытыми датами номеров, апартаментов и люксов в кремлевских гостиницах.

Еще одним обсерватором для полетов из Москвы остается домодедовский санаторий "Подмосковье". В августе он открыл только один из двух корпусов, но другой — элитный корпус "Люкс" — в нем до конца года по-прежнему закрыт, сообщили в санатории. В этом корпусе летчики сидят на карантине с конца апреля, новый контракт заключен до февраля 2022 года.

В "Десне" подтвердили, что три лучших корпуса и клубный отель "Воскресенское" (именно они зарезервированы по контрактам с летчиками) закрыты для продаж и в ближайшее время не откроются. А открыт для бронирования лишь менее комфортабельный главный корпус.

Онлайн-бронирование в "Ватутинках", например, отменено до марта 2022 года, а телефон службы бронирования не отвечает. Администратор на ресепшене сообщила, что "отель закрыт на спецобслуживание, скорее всего, до конца мая".

Эти пансионаты и санатории с марта прошлого года фактически перевели на "спецобслуживание": обычный человек в них не может заказать себе номер. Изначально их закрывали до конца лета, но они так и не открылись, выяснила Би-би-си.

Четыре крупные кремлевские здравницы -"Ватутинки" и "Десна" в Москве, а также "Дагомыс" и "Русь" в Сочи, где много времени проводит в своей резиденции Владимир Путин, — получили самое крупное государственное финансирование за год пандемии. Им достались и госконтракты на обсервацию, и субсидии от УДП — на общую сумму более 2 млрд рублей.

Их можно отследить при помощи онлайн-сервиса Flightradar24. Он регистрирует сигналы бортовых транспондеров — приборов, которые передают для диспетчерских служб по радио координаты самолета. Список самолетов, которые входят в СЛО "Россия", есть, например, в онлайн-реестре Russianplanes.net, который отслеживает состояние авиапарка различных авиакомпаний.

Десяткам летчиков, стюардесс и других специалистов базирующегося во Внуково авиаотряда даже в Москве приходилось перед полетами жить на карантине вне дома — с одноместным размещением и трехразовым питанием сроком от одного или нескольких дней до нескольких недель.

По словам источника Би-би-си в одной из авиакомпаний, в задание на полет обычно включают пилотов, стюардесс и флайт-менеджеров. Но иногда, по его словам, туда попадает и "левый народ". Согласно закупкам, карантин также проходит еще и резервный экипаж, но кто туда входит, не ясно.

Авиаотряд "Россия" изолирует перед полетами после проведения медицинских тестов "членов экипажей воздушных судов, лиц, включаемых в задание на полет, а также лиц, принимающих участие в подготовке полетов".

Большинство контрактов с гостиницами заключались с указанием цели "санитарно-эпидемиологического благополучия" охраняемых лиц. До пандемии таких контрактов на сайте госзакупок не было. Но закон позволяет выбирать в таких случаях единственных поставщиков, и теперь все подобные контракты в одном из самых конкурентных и пострадавших от кризисов секторов экономики заключаются без проведения аукционов.

Он отвечает за обеспечение авиаперевозок других объектов госохраны — это помимо президента и премьера еще восемь высших должностных лиц.

Источник Би-би-си, знакомый с условиями карантина, рассказал о том, что на крупных мероприятиях с участием президента, которые проходили в Сочи, только члены экипажей насчитывали по несколько десятков человек.

Владимир Путин во время пандемии много работал в своей сочинской резиденции. Рядом с его резиденцией было три обсерватора — "Дагомыс", санатории "Русь" и "Сочи".

Повышенную санитарную безопасность всех полетов "России" можно объяснить как раз тем, что борты возят высших должностных лиц на встречи с Путиным. Косвенно это подтверждает тот факт, что больше всего денег от УДП получили сочинские изоляторы — в два раза больше, чем московские.

В контрактах с летчиками ничего не говорится о том, чье конкретно благополучие они должны обеспечить, сидя на карантине. Михаил Мишустин, однако, в конце мая уже переболел коронавирусом, а СМИ не сообщали о том, что перед контактами с ним, а также кем-либо, кроме Владимира Путина, вводятся дополнительные карантинные меры.

Минимальные сроки могли объясняться тем, что летчики уже отсидели две недели в другой точке вылета и теперь готовились к следующему полету, возможно, кто-то получил положительные тесты на коронавирус. Правда, некоторые из постояльцев от авиаотряда оставались в одном и том же номере более одного и даже двух месяцев — эти люди могли выполнять административные функции.

6 ноября рейс из Москвы в Сочи выполнил Ту-204 с номером RA-64524. Этот самолет также фигурировал в фоторепортаже о поездке Путина в 2014 году. В этот же день из "Ватутинок" выписался еще один экипаж.

Многие рейсы, которые нашла Би-би-си, совпадают с карантином в санаториях и отелях. Например, 15 октября Ил-96-300ПУ с бортовым номером RA-96021 перелетел из Москвы в Сочи. Ранее этот самолет фигурировал в фоторепортажах о зарубежных визитах Владимира Путина. В этот же день один из экипажей "России" выписался из "Ватутинок".

Однако самолеты СЛО "Россия" часто выключают транспондеры на различных участках полета, может быть и на всем его протяжении, и поэтому некоторые рейсы, возможно, отследить не удалось.

Даты их заезда предшествовали посещению Путиным Керчи в июле и его участию в открытии трассы "Таврида" в августе. Санаторий обеспечил летчиков одноместным проживанием в люксах, трехразовым питанием и трансфером.

Еще одним пунктом назначения для экипажей летного отряда "Россия" был Крым. В год пандемии представители отряда впервые неоднократно квартировались в санатории "Нижняя ореанда" возле Ялты.

Служба бронирования санатория "Сочи" сообщила, что санаторий с июля прошлого года открыт, но места на апрель, начало мая и начало июня проданы.

Сайт санатория "Русь" до сих пор сообщает, что санаторий закрыт "в связи с нестабильной ситуацией по распространению коронавирусной инфекции". Службы бронирования и размещения по номерам телефонов, указанным на сайте санатория, на звонки не отвечали.

В пресс-службе "Дагомыса" на вопросы об обсервации сказали, что это "закрытая информация", посоветовав обращаться за комментариями в УДП.

"Мы и сейчас закрыты до конца мая из-за пандемии. На июнь пока еще не имеем подтверждающего документа, но надеемся, что откроемся. Сейчас у нас никто не проживает", — сообщила на вопрос корреспондента Би-би-си о возможности забронировать номер оператор пансионата.

Для отдыхающих "Дагомыс" с марта прошлого года закрыт. Еще в середине марта этого года санаторий на своем сайте сообщал "о продлении периода отмены всех броней на неопределённый период" в связи с "непрекращающимся ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией в Краснодарском крае".

В "Дагомысе" и "Руси", как рассказывало издание "Проект", на карантине сидели также сотрудники администрации президента, личные фотографы и операторы Путина, часть съемочной группы "Москва.Кремль.Путин" и даже 30 важных сотрудников атомной отрасли.

Общая сумма господдержки гостиниц и санаториев в Сочи в связи с пандемией достигла около 1,7 млрд рублей, а на контракты с авиаторами из них приходится лишь около 200 млн.

Затем на обсервацию с уже знакомой формулировкой "в целях "санитарно-эпидемиологического благополучия объектов государственной охраны" поместили постояльцев с 28 ноября по 17 декабря. Именно 17 декабря Владимир Путин провел пресс-конференцию, на которой одни журналисты присутствовали очно в Ново-Огарево, а другие — в Москве в режиме видео-конференц-связи. Би-би-си уже сообщала, что Павел Зарубин и другие надежные журналисты пула Путина больше двух недель просидели на карантине, чтобы поехать прямо в Ново-Огарево.

Помимо ветеранов, карантин в московских гостиницах проходили и другие участники мероприятий с Путиным. Например, в "Президент-Отеле" на Большой Якиманке изолировали участников празднования Дня народного единства в октябре-ноябре 2020 года.

Рассказывать о своем карантинном опыте Би-би-си Рошаль, Соломин и получавший вместе с ними награду магнитогорский металлург Александр Моторин не стали. Дмитрий Песков подтверждал, что "некоторые действительно были на карантине".

Награды из рук президента в итоге получили лишь четверо, в том числе двое москвичей — худрук Малого театра Юрий Соломин и врач Леонид Рошаль . Судя по контракту УДП, до встречи с президентом им пришлось переехать из дома в обсерватор.

Дмитрий Песков подтверждал перед парадом, что "целый ряд" ветеранов, находятся на карантине "в прекрасных условиях", но объяснял это "заботой об их здоровье". Место карантина он не называл — говорил, что "это санатории, дома отдыха".

Этому же санаторию собирался заплатить 6,2 млн рублей за двухнедельный карантин перед парадом и Автотранспортный комбинат УДП. Контракт был расторгнут. Впрочем, водителей могли изолировать в "Клязьме" по другим статьям расходов — этот пансионат получил от УДП субсидию на меры по защите от пандемии в 57 млн рублей. Ранее он получал лишь мелкие контракты не более чем на 500 тысяч рублей.

Как сажали на карантин ветеранов, журналистов и других гостей Путина Перед парадом в честь 75-летия победы, который Владимир Путин провел на Красной площади 24 июня, 203 приглашенных, в том числе, по данным Bloomberg, 80 ветеранов, которые были на трибуне рядом с президентом, просидели по контракту с УДП (на 19,5 млн руб) две недели в подмосковном оздоровительном комплексе "Клязьма".

В те же дни УДП, согласно контрактам, размещало людей в "Президент-Отеле" а также кремлевском оздоровительном комплексе "Планерное" в Химках, за одну-две недели до 20-22 декабря — именно в эти даты у Владимира Путина было сразу несколько публичных встреч на разных площадках в Москве.

Где именно был устроен карантин для прессы, ни ТАСС, ни РИА Новости не называли. Источники Би-Би-си говорили, что журналисты жили в принадлежащей "Президент-отелю" гостинице "Арбат". Но судя по по контракту УДП и дате выезда 17 декабря, местом карантина мог быть и сам "Президент-Отель".

Данные о том, кто за это платил, расходятся. ТАСС утверждает, что за карантин журналистов платили их редакции. Источник, знакомый с организацией работы журналистов в период пандемии, сказал Би-би-си, что редакции платят из своих средств за размещение и обсервацию в частных гостиницах. Но "если речь идет о государственных объектах, то [размещение] бесплатно". Он говорит, что когда узкий пул журналистов размещали на карантин в одной из государственных резиденций, редакции за проживание света не выставлялись.

Из совпадающих данных госагентств можно судить, как контролировалось здоровье изолированных: за две недели они четыре раза сдавали ПЦР-тест на коронавирус и два раза — кровь на антитела. Треть изолированных в итоге допущена к президенту не была.

Трехразовое питание изолированные получали в пластиковых одноразовых контейнерах. У двери каждого номера стоял стул, на котором горничные оставляли еду, воду и пластиковые приборы. Все, кто контактировал с журналистами, были облачены в защитные костюмы, территорию обсервации обрабатывали кварцеванием.

После завершения конференции одинаковые подробности о карантине для журналистов президентского пула опубликовали государственные агентства ТАСС и РИА Новости. Они сообщили, что "в одном из отелей" Москвы для этого был отведен целый этаж. Журналистов (по данным РИА — около 20 человек) размещали по одиночке, запрещали гулять по коридору (за исключением момента уборки — причем только в маске и после разрешения сотрудника ФСО), напрямую общаться и передавать друг другу вещи. Алкоголь и сигареты тоже были под запретом. Посылки "из-за периметра карантинной зоны" передавались по согласованию и через сотрудников ФСО после обеззараживания.

Зимой больница отправляет своих сотрудников в "Красную поляну", где любит кататься на лыжах Путин, но там у УДП отелей нет, и медики живут в газпромовском высокогорном отеле "Поляна 1389". В 2020 году на это планировалось потратить 4,5 млн рублей, почти вдвое больше, чем в 2019 году. Но в итоге контракт был урезан до около 900 тысяч рублей.

В Сочи, где периодически живет Владимир Путин, кремлевских медиков и раньше командировали ежегодно, но 2020 году командировки участились. В апреле и мае врачи жили рядом с путинской резиденцией в санатории "Сочи", а с конца июня до начала августа и в середине октября — в санатории "Русь", потратив на эти цели около 5 млн рублей.

В Москве почти 40 медикам, как и летчикам, пришлось пожить не у себя дома, а в президентской гостинице "Арбат" осенью 2020 года (за тестирование и питание врачей больница не платила). Врачи жили в "Арбате" с 30 сентября по 16 октября, с 20 октября по 7 ноября, и с 7 ноября по 14 ноября. Масштабных мероприятий у Путина в эти дни не было, но медики могли готовиться к осмотрам и консультациям президента и других лиц.

Главная кремлевская лечебница — Центральная клиническая больница (ЦКБ) — получила на эти цели больше 1 млрд рублей субсидий, и часть из них также потратила на аренду гостиничного жилья как для "санитарно-эпидемиологического благополучия" охраняемых персон во время протокольных мероприятий, так и просто для участившихся служебных командировок — в Сочи и на Валдай,

Часть ассигнований на предупреждение пандемии правительство разрешало УДП потратить на "организацию медпомощи" лицам, которых обслуживает ведомство — тем, кто работает в Кремле и высших органов власти, а также "прикрепленному контингенту" (отставники, семьи и так далее).

Продолжался кремлевский карантин и в 2021 году. 11 января, когда на встречу с Путиным прилетели главы Армении и Азербайджана (по закону такие руководители тоже считаются объектами госохраны), в "Президент-отеле" закончился очередной двухнедельный карантин.

После этого в течение 2020 года правительство выделило Управлению делами президента из своего резервного фонда более 5,1 млрд рублей на "мероприятия по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции". Три распоряжения — от 6 апреля 2020 года, от 29 апреля 2020 года и от 23 ноября 2020 года — премьер Михаил Мишустин подписал специально в отношении УДП. Сумма выделенных ими средств — почти 4,2 млрд рублей.

31 марта 2020 года Госдума приняла закон, разрешающий правительству тратить по своему усмотрению средства на борьбу с пандемией без внесения поправок в федеральный бюджет.

Ежегодно курорты и гостиничные комплексы УДП получают субсидии на выполнение госзаданий — обслуживание президента, должностных лиц и госслужащих из Кремля и высших органов власти, а также другого прикрепленного контингента (в том числе отставников и членов семьи некоторых перечисленных лиц).

Помимо пилотов, медиков и просто гостей президента на карантине сидели и водители. Начиная с апреля 2020 года по контрактам с ФГУП на 8,1 млн рублей в "Арбате" изолировали и водителей автомобилей кремлевского "Транспортного комбината "Россия".

Наконец, впервые ЦКБ отправила медиков в командировку на Валдай, где они жили в одноименном доме отдыха рядом с еще одной любимой Путиным резиденцией (контракт на 1,3 млн руб) с 26 мая по 10 июня, с 13 по 22 июня и с 7 по 16 июля. Еще один откомандированный врач жил там с 5 июня по 2 августа. Сайт дома отдыха сообщает, что он был открыт с 15 августа, но во время второй волны пандемии 6 ноября 2020 года вновь закрыт "на неопределенный срок".

Кроме того медикам пришлось сидеть на карантине или работать в самом большом сочинском обсерваторе "Дагомыс" (1,16 млн рублей): они жили там с 17 апреля по 1 мая, с 5 по 20 мая, с 28 июля по 8 августа. Четверо работали там в октябре, и с 16 ноября по 22 декабря.

Еще одно распоряжение — от 15 июня 2020 года — направлено на поддержку федеральных учреждений, осуществляющих медицинскую деятельность (в том числе санаториев и пансионатов). По нему УДП получило на еще 984,5 млн рублей.

Кроме того, существует неопубликованное распоряжение правительства от 9 сентября 2020 года N 2285-рс. Что в нем говорится и какая конкретно сумма выделена этим распоряжением УДП, неизвестно. Но на основании именно этого документа только санаториям "Дагомыс", "Русь" и дому отдыха "Валдай", расположенным рядом с резиденциями Путина, УДП, согласно соглашениям с ними, субсидировало на ограничительные меры по защите от пандемии более 1,2 млрд рублей. Эта сумма может быть больше, однако не все соглашения УДП опубликованы. С декабря 2020 года такие документы вообще больше не публикуются.

В целом на основании всех пяти распоряжений УДП распределило на эти цели субсидии среди нескольких десятков своих учреждений. Крупные суммы достались, в частности, ЦКБ (1,85 млрд рублей), Специальному летному отряду "Россия" (230,5 млн рублей), Транспортному комбинату "Россия" и 25 санаториям и пансионатам (2,6 млрд рублей) — из них восьми обсерваторам.

При этом субсидию в 9,1 млн рублей получил даже московский оздоровительный комплекс "Архангельское", который сдает в аренду дачи по цене от 144 тысячи рублей в месяц, квартиры (87 тысяч в месяц) и главную усадьбу за 1,35 млн рублей в месяц. Корреспонденту Би-би-си на вопрос о вариантах аренды сообщили, что "все занято". Отправляла ЦКБ медиков и в командировки в Крым.

В УДП на вопросы Би-би-си о подробностях организации, финансирования и выбора мест для карантина лиц, встречающихся с президентом, сообщили, что управление "не является организатором карантинных мероприятий", а "все ограничения и меры, которые принимались в УДП и на подведомственных предприятиях по соблюдению санитарно-эпидемиологической безопасности, производились в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора".