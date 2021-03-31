PERH: свободные места в интенсиве появились только после смерти трех пациентов с COVID-19

Руководитель центра интенсивного лечения Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) Кристо Эриксон считает, что на следующих двух неделях обязательно вырастет число пациентов с COVID-19, нуждающихся в госпитализации, возможно и в течение всего апреля.

Последние два месяца заполняемость интенсивного лечения третьей степени была постоянно выше 90%. На выходных все койки в интенсивной терапии третьей степени PERH были заняты. Главврач PERH Пеэп Талвинг сообщил, что свободные места в интенсиве появились только после смерти трех пациентов с COVID-19.

Если же в таллиннских больницах места заканчиваются, то приходится обращаться за помощью к больницам в Южной Эстонии. Однако и в Клинике Тартуского университета большая заполняемость — по состоянию на вторник утро там в интенсиве было лишь три свободных места для коронабольных.