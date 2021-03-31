ВИДЕО: Германия проиграла Македонии, Украина не справилась с Казахстаном

Македонцы открыли счет на последних секундах первой половины встречи - отличился 37-летний ветеран Горан Пандев, беспрепятственно переправивший мяч в сетку с линии вратарской.

Армения опережает Германию

В середине второго тайма хозяева поля восстановили равновесие с пенальти. Вскоре право на 11-метровый заработали гости, но российский судья Сергей Карасев не стал назначать пенальти за игру рукой - возмущению македонцев в этот момент не было предела.

Нападающий хозяев поля Тимо Вернер имел прекрасный шанс вывести Германию вперед, но запорол 100-процентный голевой момент. За этот промах хозяев поля наказал в Дуйсбурге молодой полузащитник Элиф Элмас на 85-й минуте. Занимающая 65-е место в мировом рейтинге Северная Македония одержала сенсационную победу. Для справки: население балканской страны примерно 2 млн человек.

Последний раз в отборочном турнире чемпионата мира Германия проигрывала в 2001 году. Для нее это лишь третье поражение - причем все матчи она проиграла дома: в 1985 году - Португалии, в 2001 году - Англии и теперь - Северной Македонии. В социальных сетях наставника сборной Германии Йоахима Лева призывают подать в отставку, не дожидаясь окончания чемпионата Европы.

Лидерство в группе неожиданно захватила Армения, выигравшая все три проведенных матча - 9 очков. В третий игровой день Армения победила дома некогда грозную Румынию - 3:2 (0:0). Еще на 85-й минуте хозяева поля уступали сопернику со счетом 1:2, но в оставшееся время забили два мяча. В следующем туре, который пройдет в сентябре, армяне сыграют с македонцами.

Напутствие Зеленского не помогло Украине

Не слишком удачно начала отборочный цикл чемпионата мира сборная Украины. Все три проведенных матча она завершила вничью.

За несколько часов до начала домашнего поединка с Казахстаном подопечных Андрея Шевченко поддержал президент Украины Владимир Зеленский, выразивший надежду на положительный исход матча.