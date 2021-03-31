Футбол
31.03.2021, 10:25

СЕГОДНЯ: Украина, Англия и Германия сыграют отборочные матчи

 
Ukraina jalgpallikoondis
Ukraina jalgpallikoondis
AFP
На футбольных полях Европы пройдут 15 отборочных матчей чемпионата мира.

Группа В
21:45 Греция - Грузия
21:45 Испания - Косово

Группа С
21:45 Литва - Италия
21:45 Северная Ирландия - Болгария

Группа D
21:45 Босния и Герцеговина - Франция
21:45 Украина - Казахстан

Группа F
21:45 Австрия - Дания
21:45 Молдавия - Израиль
21:45 Шотландия - Фареры

Группа I
21:45 Андорра - Венгрия
21:45 Англия - Польша
21:45 Сан-Марино - Албания

Группа J
19:00 Армения - Румыния
21:45 Германия - Северная Македония
21:45 Лихтенштейн - Исландия

Оставить комментарий Читать комментарии