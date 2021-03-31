ЧМ-2022: Украина не справилась с Казахстаном, Германия проиграла Македонии
Македонцы открыли счет на последних секундах первой половины встречи - отличился 37-летний ветеран Горан Пандев, беспрепятственно переправивший мяч в сетку с линии вратарской.
Армения опережает Германию
В середине второго тайма хозяева поля восстановили равновесие с пенальти. Вскоре право на 11-метровый заработали гости, но российский судья Сергей Карасев не стал назначать пенальти за игру рукой - возмущению македонцев в этот момент не было предела.
Нападающий хозяев поля Тимо Вернер имел прекрасный шанс вывести Германию вперед, но запорол 100-процентный голевой момент. За этот промах хозяев поля наказал в Дуйсбурге молодой полузащитник Элиф Элмас на 85-й минуте. Занимающая 65-е место в мировом рейтинге Северная Македония одержала сенсационную победу. Для справки: население балканской страны примерно 2 млн человек.
Последний раз в отборочном турнире чемпионата мира Германия проигрывала в 2001 году. Для нее это лишь третье поражение - причем все матчи она проиграла дома: в 1985 году - Португалии, в 2001 году - Англии и теперь - Северной Македонии. В социальных сетях наставника сборной Германии Йоахима Лева призывают подать в отставку, не дожидаясь окончания чемпионата Европы.
Лидерство в группе неожиданно захватила Армения, выигравшая все три проведенных матча - 9 очков. В третий игровой день Армения победила дома некогда грозную Румынию - 3:2 (0:0). Еще на 85-й минуте хозяева поля уступали сопернику со счетом 1:2, но в оставшееся время забили два мяча. В следующем туре, который пройдет в сентябре, армяне сыграют с македонцами.
Зеленский не помог Украине
Не слишком удачно начала отборочный цикл чемпионата мира сборная Украины. Все три проведенных матча она завершила вничью.
За несколько часов до начала домашнего поединка с Казахстаном подопечных Андрея Шевченко поддержал президент Украины Владимир Зеленский, выразивший надежду на положительный исход матча.
Украинец Роман Яремчук открыл счет в середине первого тайма. Удержать это преимущество хозяева поля в Киеве не смогли. На 57-й минуте Серикжан Мужиков сравнял счет. Ничья - 1:1.
Борьба за первое место в этой группе, похоже, уже предрешена. Чемпион мира Франция опережает ближайшего преследователя уже на 4 очка.
Чемпионат мира - отборочный турнир
Группа В
Греция - Грузия 1:1
Испания - Косово 3:1
Группа С
Литва - Италия 0:2
Северная Ирландия - Болгария 0:0
Группа D
Босния и Герцеговина - Франция 0:1
Украина - Казахстан 1:1
Группа F
Австрия - Дания 0:4
Молдавия - Израиль 1:4
Шотландия - Фареры 4:0
Группа I
Андорра - Венгрия 1:4
Англия - Польша 2:1
Сан-Марино - Албания 0:2
Группа J
Армения - Румыния 3:2
Германия - Северная Македония 1:2
Лихтенштейн - Исландия 1:4