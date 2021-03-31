ЧМ-2022: Украина не справилась с Казахстаном, Германия проиграла Македонии

Македонцы открыли счет на последних секундах первой половины встречи - отличился 37-летний ветеран Горан Пандев, беспрепятственно переправивший мяч в сетку с линии вратарской.

Армения опережает Германию

В середине второго тайма хозяева поля восстановили равновесие с пенальти. Вскоре право на 11-метровый заработали македонцы, но судья не заметил нарушение правил - возмущению македонцев в этот момент не было предела.

Нападающий хозяев поля Тимо Вернер имел прекрасный шанс вывести Германию вперед, но запорол 100-процентный голевой момент. За этот промах хозяев поля наказал в Дуйсбурге молодой полузащитник Элиф Элмас на 85-й минуте. Северная Македония одержала сенсационную победу. Для справки: население этой балканской страны 2 млн человек.

Лидерство в этой группе неожиданно захватила Армения, выигравшая все три проведенных матча - 9 очков. В третий игровой день Армения победила дома некогда грозную Румынию - 3:2 (0:0). Еще на 85-й минуте хозяева поля уступали сопернику со счетом 1:2, но в оставшееся время забили два мяча. В следующем туре, который пройдет в сентябре, армяне сыграют с македонцами.

Зеленский не помог Украине

Не слишком удачно начала отборочный цикл чемпионата мира сборная Украины. Все три проведенных матча она завершила вничью.

За несколько часов до начала домашнего поединка с Казахстаном подопечных Андрея Шевченко поддержал президент Украины Владимир Зеленский, выразивший надежду на положительный исход матча.

Украинец Роман Яремчук открыл счет в середине первого тайма. Удержать преимущество хозяева поля не смогли. На 57-й минуте Серикжан Мужиков сравнял счет. Ничья - 1:1.

Борьба за первое место в этой группе, похоже, уже предрешена. Чемпион мира Франция опережает ближайшего преследователя уже на 4 очка.

Чемпионат мира - отборочный турнир

Группа В

Греция - Грузия 1:1

Испания - Косово 3:1

Группа С

Литва - Италия 0:2

Северная Ирландия - Болгария 0:0

Группа D

Босния и Герцеговина - Франция 0:1

Украина - Казахстан 1:1