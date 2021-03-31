За сутки в Эстонии выявлено 1009 случаев заражения коронавирусом, умерли шесть человек

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 681 человека. Из новых случаев в Харьюмаа 537 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 91, в Тартумаа — 42, в Ляэне-Вирумаа — 35, в Рапламаа — 26 и в Вильяндимаа — 18 новых положительных тестов. В Ярвамаа, Ляэнемаа и Пярнумаа прибавилось по 13, в Йыгевамаа и на Сааремаа — по 11, в Вырумаа — пять, в Пылвамаа и Валгамаа — по четыре, на Хийумаа — два новых случая заражения. У 40 получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 1286,3 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 19,3%.

За сутки в больницах открыли 66 новых историй болезни COVID-19, в стационарном лечении нуждаются 699 пациентов.

В Эстонии вакцинированы против коронавируса 198 905 человек, две дозы получили 62 184 человека.

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