На выходных начнется вакцинация людей, родившиеся в 1956 году и ранее, а также входящих в группы риска

Сегодня в Эстонию прибывает одна из самых крупных поставок вакцины — 45 600 доз вакцины против COVID-19 от производителя AstraZeneca (Vaxzevria). Часть этой поставки будет использована для проведения второй инъекции вакцины для тех, кто получил первую дозу в середине февраля. В течение недели, начинающейся с 5 апреля, семейные врачи получат 9000 доз вакцины для проведения вакцинации людей из группы риска, включенных в их регистр.

Майви Парв, член Правления Больничной кассы, сказала, что те центры семейных врачей, которые не присоединились к дигитальной регистратуре, будут продолжать приглашать на вакцинацию пациентов из своих регистров по телефону. Медицинские учреждения, которые присоединились к дигитальной регистратуре, включая больницы и частных оказателей медицинских услуг, откроют доступ к бронированию свободного времени для вакцинации в дигитальной регистратуре. Медицинские учреждения также опубликуют и телефонные номера, по которым можно будет забронировать время для вакцинации.

”В эти выходные вакцинацию будут проводить и семейные врачи, и больницы, и частные оказатели медицинских услуг, и можно сказать, что впервые, благодаря помощи медицинских работников, мы предлагаем возможности вакцинации в таком большом количестве разных учреждений. Всего ожидается проведение более 24 000 вакцинаций”, — добавила Парв.

В выходные вакцинацию будут проводить Больница Ляэнемаа, Больница Хийумаа, Ида-Вируская Центральная больница, Больница Йыгева, Больница Ярвамаа, Больница Раквере, Больница Пылва, Пярнуская Больница, Больница Рапламаа, Больница Курессааре, Северо-Эстонская Региональная Больница, Таллиннская Детская Больница, Клиника Тартуского Университета, Больница Валга, Больница Вильянди.

Из частных медицинских учреждений вакцинацию проводят: Medicum в Таллинне, Локса и Маарду, Центр здоровья Corrigo и S Silmarõõm OÜ в Ида-Вирумаа, Confido в Ляэне-Вирумаа и в Таллинне, Qvalitas в Таллинне и Тарту, а также Medita Baltics в Тарту.