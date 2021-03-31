На выходных начнется вакцинация людей, родившиеся в 1956 году и ранее, а также входящих в группы риска(5)
Сегодня в Эстонию прибывает одна из самых крупных поставок вакцины — 45 600 доз вакцины против COVID-19 от производителя AstraZeneca (Vaxzevria). Часть этой поставки будет использована для проведения второй инъекции вакцины для тех, кто получил первую дозу в середине февраля. В течение недели, начинающейся с 5 апреля, семейные врачи получат 9000 доз вакцины для проведения вакцинации людей из группы риска, включенных в их регистр.
Майви Парв, член Правления Больничной кассы, сказала, что те центры семейных врачей, которые не присоединились к дигитальной регистратуре, будут продолжать приглашать на вакцинацию пациентов из своих регистров по телефону. Медицинские учреждения, которые присоединились к дигитальной регистратуре, включая больницы и частных оказателей медицинских услуг, откроют доступ к бронированию свободного времени для вакцинации в дигитальной регистратуре. Медицинские учреждения также опубликуют и телефонные номера, по которым можно будет забронировать время для вакцинации.
”В эти выходные вакцинацию будут проводить и семейные врачи, и больницы, и частные оказатели медицинских услуг, и можно сказать, что впервые, благодаря помощи медицинских работников, мы предлагаем возможности вакцинации в таком большом количестве разных учреждений. Всего ожидается проведение более 24 000 вакцинаций”, — добавила Парв.
В выходные вакцинацию будут проводить Больница Ляэнемаа, Больница Хийумаа, Ида-Вируская Центральная больница, Больница Йыгева, Больница Ярвамаа, Больница Раквере, Больница Пылва, Пярнуская Больница, Больница Рапламаа, Больница Курессааре, Северо-Эстонская Региональная Больница, Таллиннская Детская Больница, Клиника Тартуского Университета, Больница Валга, Больница Вильянди.
Из частных медицинских учреждений вакцинацию проводят: Medicum в Таллинне, Локса и Маарду, Центр здоровья Corrigo и S Silmarõõm OÜ в Ида-Вирумаа, Confido в Ляэне-Вирумаа и в Таллинне, Qvalitas в Таллинне и Тарту, а также Medita Baltics в Тарту.
Центры семейной медицины будут продолжать самостоятельно связываться со своими пациентами из группы риска по телефону.
Возможность забронировать время вакцинации в дигитальной регистратуре открыта для всех людей, родившихся в 1956 году и ранее, а также для людей, принадлежащих к группе риска, и родившихся в 1961 году и ранее. На сайте Портала пациентов digilugu.ee можно самостоятельно проверить принадлежность к группе риска, соответствующее уведомление добавлено и видно в левой части главной страницы сайта Портала пациентов. В группу риска COVID-19 в Эстонии входят около 370 000 человек. В эту группу входят люди, которые считаются подверженными более высокому риску серьезного развития заболевания COVID-19 на основании диагнозов, указанных в качестве основного диагноза, а также данных выписанных рецептов за последние пять лет.
Официальную информацию о вакцинации против COVID-19 в Эстонии можно найти на сайте: www.vaktsineeri.ee, часто встречающиеся вопросы: https://kkk.kriis.ee/ru. Вопросы о коронавирусе можно задать и по телефону государственной информации 1247.
С общими вопросами можно обращаться по справочному телефону Больничной кассы 669 6630 в рабочие дни. В случае проблем со здоровьем помощь можно получить по справочному телефону службы семейных врачей 1220.
Как забронировать время для вакцинации от COVID-19 в системе дигитальной регистратуры?
- Войдите в общегосударственную систему дигитальной регистратуры ( www.digiregistratuur.ee или www.digilugu.ee). Аутентифицируйте себя с помощью Smart-ID, Mobile-ID или ID-карты.
- Если вы в настоящее время входите в целевую группу людей, которые должны быть вакцинированы в данный период времени, то после входа в систему дигирегистратуры на главной странице появится соответствующее уведомление.
- Система автоматически переведет вас на страницу поиска свободного времени в дигирегистратуре, когда оказатель медицинских услуг сделает свое время для визитов общедоступным.
- Затем вы можете выбрать и забронировать подходящее вам время визита.
- Обязательно приходите на вакцинацию вовремя и в случае, если по какой-либо причине вы не можете приехать на вакцинацию в забронированное вами время, обязательно заранее проинформируйте об этом медицинское учреждение.
Время для вакцинации также можно забронировать по следующим телефонным номерам, по возможности просим опубликовать данные номера в местных средствах массовой информации.
- Больница Вильянди, телефон общей регистратуры: 434 3001
- Больница Раквере, телефон регистратуры: 322 9780
- Больница Хийумаа, телефон регистратуры: 462 2795. Регистратура работает по рабочим дням с 8:00 до 16:00
- Больница Курессааре, телефон: 5198 2986
- Больница Пылва, телефоны регистратуры: 799 9198 и 799 9199
- Больница Пярну, телефон регистратуры: 447 3300. Регистратура работает по рабочим дням с 7:30 до 18:00
- Таллиннская Детская больница, телефон: 697 7200
- Больница Ярвамаа, номер регистратуры: 384 8132, 384 8133
- Больница Рапла, телефон поликлиники: 484 4050 (вакцинация проводится в поликлинике больницы)
- Больница Йыгева, телефон регистратуры: 776 6220
- Ида-Вируская Центральная Больница, телефон центра информации: 33 111 33. Телефон работает по рабочим дням с 8:00 до 18:00.
- Клиника Тартуского Университета, телефон: 731 9100
- Телефон Северно-Эстонской Региональной Больницы: 617 1049
- Больница Ляэнемаа, телефон: 472 5800
- Больница Валга, телефоны: 5378 5100 и 766 5100.
- В Таллинне время для вакцинаций в медицинских учреждениях Confido и Medicum можно забронировать начиная с 8:00 четверга, 1 апреля. Телефон для регистрации на эстонском языке — 600 7775, и телефон для регистрации на русском языке: 600 7774.
- Телефон Medita Baltics: 17017
- Телефон для регистрации в Центре здоровья Corrigo в рабочие дни с 8:00 до 16:30 — 333 1100, а в выходные и праздничные дни: 5389 3520.