Таллинн с обновленной ”зеленой картой” примет участие в состязании инноваций Bloomberg

Конкурсная идея Таллинна — расширить возможности ”зеленой карты” и поддержать тем самым достижение в Таллинне климатической нейтральности и сохранение чистого воздуха, рассказывая горожанам о производимом ими углеродном следе.

”Недавние исследования показали, что использование общественного транспорта в столице имеет тенденцию к снижению и предпочтение использовать личный автомобиль все растет, — сказал вице-мэр Айвар Рийсалу. — Тут была бы очень кстати программа ”Зеленая карта 2.0”, которая, согласно концепции, дала бы горожанам возможность зарабатывать так называемые ”зеленые пункты”, которые можно было бы использовать впоследствии для получения услуг публичного сектора на льготных условиях”.

Например, ”зеленые пункты” можно получать, пользуясь общественным транспортом или электросамокатом, сортируя отходы, а использовать пункты можно было бы, например, для посещения музея или бассейна по льготной цене.

Для выстраивания и разработки точных решений проекта обновленной ”зеленой карты” планируется привлечь и жителей Таллинна, чтобы начинание было бы содержательным и удобным для пользователей.

Вызов мэров — это состязание городских инноваций, которым поддерживаются самые амбициозные разработанные идеи, оставшиеся из-за пандемии коронавирусной инфекции нереализованными на некоторых этапах внедрения. В 2021 году конкурс состоится в пятый раз и открыт для всех городов с населением более 100 000 человек. Нынешнее состязание является крупнейшим, будет выбрано 15 городов, из которых каждый получит 1 млн долларов на претворение своей идеи в жизнь.

Инновационное состязание Блумберга состоит из трех этапов. В первую очередь, к июню из всех поступивших работ будут выбраны 50, чьи заявители в течение полугода будут получать менторскую поддержку для усовершенствования своего плана. Затем дополненные ходатайства будут вновь представлены на конкурс, где будут выбраны 15 инновационных и амбициозных идей, которые получат премии в размере 1 млн долларов.