Фигурант секс-скандала с футболисткой: я докажу свою невиновность с помощью фото

66-летний бразильский тренер стал на родине одним из героев воскресной телепередачи "Domingo Espetacular". В ней рассказывалось, что против тренера в Эстонии выдвинуты обвинения в сексуальных домогательствах и начато расследование. Аурелио, которому запрещено работать тренером, сказал своим соотечественникам, что его жизнь рухнула: "Я не могу даже выйти на поле".

Мечтала стать знаменитой футболисткой

Бразильская телепередача в основном отразила то, что говорила 27-летняя Трисна в телеинтервью на Kanal 2, а также дала ответы и пояснения Гетулио.

Напомним, что в эфире эстонского телеканала экс-футболистка рассказала, как тренер лишил ее в 14-летнем возрасте девственности. Сексуальные отношения между тренером и молодой спортсменкой продолжались 7 лет в период 2008-2014 годов.

В передаче бразильского телевидения Гетулио повторил, как Трисна сказала ему, что хочет стать такой же известной футболисткой, как бразильянка Марта, и спросила - может ли тренер ей в этом помочь? По словам бывшей футболистки, которые прозвучали в эфире Kanal 2, тренер использовал просьбу о помощи, чтобы заставить ее вступить в отношения. По словам Гетулио, со временем их отношения переросли в романтические.

Возраст сексуального согласия в Эстонии 14 лет

"Мы гуляли. В какой-то момент он подошел ко мне так близко, как будто бы я была его парнем. Я поцеловала его. После этого попросила извинения за поцелуй, но он сказал, что нет проблем", - таковым было начало их отношений.

В программе бразильского телевидения были разъяснены возрастные ограничения для половых отношений в разных странах. В Эстонии возраст сексуального согласия в настоящий момент составляет 14 лет. Гетулио подчеркивает, что он не сделал ничего противозаконного.

"Связь продолжалась до 21 года - закон не запрещает это. Иначе мы бы не были вместе в театре, кино, на ужинах. Все видели нас", - сказал Гетулио.