Фигурант секс-скандала с футболисткой: я докажу свою невиновность с помощью фото(4)
66-летний бразильский тренер стал на родине одним из героев воскресной телепередачи "Domingo Espetacular". В ней рассказывалось, что против тренера в Эстонии выдвинуты обвинения в сексуальных домогательствах и начато расследование. Аурелио, которому запрещено работать тренером, сказал своим соотечественникам, что его жизнь рухнула: "Я не могу даже выйти на поле".
Мечтала стать знаменитой футболисткой
Бразильская телепередача в основном отразила то, что говорила 27-летняя Трисна в телеинтервью на Kanal 2, а также дала ответы и пояснения Гетулио.
Напомним, что в эфире эстонского телеканала экс-футболистка рассказала, как тренер лишил ее в 14-летнем возрасте девственности. Сексуальные отношения между тренером и молодой спортсменкой продолжались 7 лет в период 2008-2014 годов.
Возраст сексуального согласия в Эстонии 14 лет
"Мы гуляли. В какой-то момент он подошел ко мне так близко, как будто бы я была его парнем. Я поцеловала его. После этого попросила извинения за поцелуй, но он сказал, что нет проблем", - таковым было начало их отношений.
В программе бразильского телевидения были разъяснены возрастные ограничения для половых отношений в разных странах. В Эстонии возраст сексуального согласия в настоящий момент составляет 14 лет. Гетулио подчеркивает, что он не сделал ничего противозаконного.
"Связь продолжалась до 21 года - закон не запрещает это. Иначе мы бы не были вместе в театре, кино, на ужинах. Все видели нас", - сказал Гетулио.
Бразильский тренер представил в телепередаче совместные фото с экс-футболисткой и сказал, что предъявит эти фотографии в качестве доказательства в суде. Гетулио намерен доказать, что их отношения были по обоюдному согласию, а обвинение в сексуальных домогательствах вилами по воде писано.
У Гетулио появились свидетели
В телепередаче бразильского телевидения слово получили два соотечественника Гетулио. Ресторатор Хорхе Педрозо вспоминает, что был в гостях в квартире тренера - там в это время была и Трисна. У владельца ресторана не возникло ощущения, что футболистка находилась в квартире против своей воли.
Предприниматель Кико Балестрин заметил, что у Гетулио с футболисткой, глядя со стороны, были миролюбивые отношения: "Можно было видеть поцелуи, объятия и счастливые разговоры".
Представляющий интересы бразильца адвокат Роберт Сарв сказал, что по одному обвинению срок давности истек, по другому - нет доказательств. По мнению защитника, решение о запрете на тренерскую деятельность Гетулио несправедливое, поэтому оно должно быть отменено.
Сам Гетулио предположил, что футболистка выдвинула обвинения против него в телепередаче для привлечения внимания к вышедшей ранее книге, одним из авторов которой была Трисна - в ней она также изложила свою версию отношений с тренером.