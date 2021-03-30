Мост прибрежного променада Рокка-аль-Маре на время строительных работ закрыт для движения
По словам заместителя старейшины Хааберсти Олега Сильянова прибрежный променад Рокка-аль-Маре — популярный маршрут, соединяющий район Хааберсти и Пыхья-Таллинн. ”Строительные работы на прибрежном променаде уже начались. На мосту, протяжённостью 410 метров, снято старое деревянное покрытие и будут очищены несущие металлические конструкции. Вместо амортизированного деревянного покрытия будет установлено новое балочное перекрытие пролета и покрытие для моста из глубоко пропитанной древесины”, — добавил Сильянов.
На время работ, мост на прибрежном променаде Рокка аль Маре закрыт для движения и движение перенаправлено на Палдиское шоссе, на пешеходные дорожки улицы Сооди и Лахепеа. Просим гуляющих по променаду продумать маршрут движения, так как во время строительных работ перейти по мосту невозможно. Перелезать через мост во время ремонта опасно и запрещено”, — отметил заместитель старейшины.
Договорной срок завершения работ — июль 2021 года, договорная стоимость работ — 167 000 евро. Просим передвигающимся на променаде следовать временным требованиям организации движения.