Мост прибрежного променада Рокка-аль-Маре на время строительных работ закрыт для движения

По словам заместителя старейшины Хааберсти Олега Сильянова прибрежный променад Рокка-аль-Маре — популярный маршрут, соединяющий район Хааберсти и Пыхья-Таллинн . ”Строительные работы на прибрежном променаде уже начались. На мосту, протяжённостью 410 метров, снято старое деревянное покрытие и будут очищены несущие металлические конструкции. Вместо амортизированного деревянного покрытия будет установлено новое балочное перекрытие пролета и покрытие для моста из глубоко пропитанной древесины”, — добавил Сильянов.

На время работ, мост на прибрежном променаде Рокка аль Маре закрыт для движения и движение перенаправлено на Палдиское шоссе, на пешеходные дорожки улицы Сооди и Лахепеа. Просим гуляющих по променаду продумать маршрут движения, так как во время строительных работ перейти по мосту невозможно. Перелезать через мост во время ремонта опасно и запрещено”, — отметил заместитель старейшины.