Новости Эстонии
30.03.2021, 19:18

Мост прибрежного променада Рокка-аль-Маре на время строительных работ закрыт для движения

 
Pressifoto
По заказу Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства начались работы по замене деревянной части моста на променаде Рокка аль Маре. На время работ мост на прибрежном променаде Рокка аль Маре закрыт для движения. Движение перенаправлено на Палдиское шоссе, на пешеходные дорожки улицы Сооди и Лахепеа.

По словам заместителя старейшины Хааберсти Олега Сильянова прибрежный променад Рокка-аль-Маре — популярный маршрут, соединяющий район Хааберсти и Пыхья-Таллинн. ”Строительные работы на прибрежном променаде уже начались. На мосту, протяжённостью 410 метров, снято старое деревянное покрытие и будут очищены несущие металлические конструкции. Вместо амортизированного деревянного покрытия будет установлено новое балочное перекрытие пролета и покрытие для моста из глубоко пропитанной древесины”, — добавил Сильянов.

На время работ, мост на прибрежном променаде Рокка аль Маре закрыт для движения и движение перенаправлено на Палдиское шоссе, на пешеходные дорожки улицы Сооди и Лахепеа. Просим гуляющих по променаду продумать маршрут движения, так как во время строительных работ перейти по мосту невозможно. Перелезать через мост во время ремонта опасно и запрещено”, — отметил заместитель старейшины.

Договорной срок завершения работ — июль 2021 года, договорная стоимость работ — 167 000 евро. Просим передвигающимся на променаде следовать временным требованиям организации движения.

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