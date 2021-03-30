ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Под Москвой подозреваемый в торговле оружием оказал ожесточенное сопротивление. Против него применили гранатомет

Как сообщили в региональном управлении МВД, мужчина открыл стрельбу и бросил две гранаты, когда полиция пришла осмотреть его дом из-за подозрений в торговле оружием: он оказался беглецом в федеральном розыске. Здание оцепили. На данный момент пострадавших нет. Забаррикадировавшегося по мегафону уговаривали сдаться. Он отпустил двух детей, которые находились в доме.

Как сообщал "Интерфакс" со ссылкой на источник, мужчина взял в заложники двух взрослых и одного ребенка. Среди заложников были его дочь и внук, а также гражданский муж дочери. Позже он отпустил двух человек, в заложниках у стрелка может находиться гражданский муж его дочери.

Позднее стало известно, что сотрудник силовых структур получил ранение в ногу при штурме дома в поселке под Мытищами. Об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник. Собеседник агентства не уточнил, насколько тяжело ранен спецназовец. "Он госпитализирован, ему оказана медицинская помощь", - отметил этот источник.

Telegram-канал Baza сообщает, что стрелка зовут Владимир Барданов, ему 61 год. Telegram-канал Mash в свою очередь сообщил, что стрелок владел несколькими компаниями, среди них один автосервис и два частных охранных предприятия. Оружие у стрелявшего могло остаться с тех пор.

Вечером по дому "мытищинского стрелка" нанесли удар из гранатомета. "Совершен выстрел из гранатомета в направлении огневой точки, откуда, предположительно, хозяин дома ведет стрельбу по правоохранителям", - сказал собеседник агентства. По его словам, в доме также раздалось несколько взрывов. "Возможно, сдетонировала часть гранат, принадлежащих хозяину дома", - сказал источник.

С утра в поселок никого не впускали. Позже местным жителям разрешили въезд, но попросили не выходить из домов. Позднее Mash сообщил о задержании мужчины, однако скорректировал эти данные. "Над домом, где скрывался стрелок из Вешек, черный дым, слышны стрельба и взрывы. Сообщение о задержании было преждевременным, штурм продолжается", - говорится в сообщении. По рассказам соседей, у Владимира Барданова жили тигры и медведи, что осложняет штурм, но пока достоверных подтверждений по домашнему зоопарку у полиции нет.