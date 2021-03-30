Таллиннские центры вакцинирования расположатся в спортивном центре Сыле и ледовом холле Тондираба
По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, город обеспечит вакцинационным центрам все необходимые услуги и покроет связанные с этим расходы.
”Мы создадим колл-центр для регистрации на процедуру, предложим предприятиям сферы зравоохранения, проводящим вакцинацию, обустроенные городские площади и доступ к компьютерной сети, — сказал Кылварт. — За безопасность этих центров будет отвечать Муниципальная полиция, кроме того, работники городской системы будут работать в центрах в качестве вспомогательного персонала. Также на время государственного праздника и выходных мы уплотним график направляющихся к этим центрам автобусных маршрутов, линии будут обслуживать удлиненные автобусы, чтобы люди могли удобно и безопасно добраться к месту назначения”.
”На работников здравоохранения возложена большая нагрузка и ответственность по организации медицинской стороны вакцинации, — продолжил Михаил Кылварт. — В предстоящие выходные мы откроем два центра вакцинирования, но с увеличением поставок вакцины и с повышением подготовки больниц и клиник сможем предложить помощь в создании шести центров вакцинирования в Таллинне. Город делает все возможное, чтобы предназначенные жителям Таллинна дозы вакцин дошли до них быстро и беспрепятственно. Цель заключается в том, чтобы мы все смогли насладиться летом без серьезных ограничений”.
В спорткомплексе Сыле вакцинацию будет проводить медицинский центр Confido в пятницу, субботу и воскресенье с 10 до 19 часов, возможность вакцинироваться будет у 3900 человек. В ледовом холле Тондираба вакцинирует Medicum, в субботу и воскресенье с 9 до 18 часов, возможность вакцинироваться будет у 3200 человек. Обеим клиникам Больничная касса выделила вакцины Astra Zeneca.
Руководитель медицинского центра Confido Кади Ламбот отметила, что в течение трех выходных дней все желающие обязательно смогут найти подходящее для вакцинации время.
”Вакцинацию в спортивном центре Сыле начнем уже в Страстную пятницу и продолжим все выходные. В свободные дни людей старшего возраста могут привести в вакцинационный центр также их близкие. А до этого они могли бы помочь им записаться на прием. Как работники медицины мы приложили максимум усилий для того, чтобы помочь восстановлению нормального ритма жизни”, — сказала она.
Со среды, 31 марта, в дигитальной регистратуре можно бронировать время на пятницу, субботу и воскресенье (спортхолл Сыле) и на субботу и воскресенье (ледовый холл Тондираба). В четверг, 1 апреля, с 8 утра можно бронировать время в оба центра также и по телефону (на русском языке по номеру телефона 6007774, на эстонском — 6007775).
Спортивный центр Сыле находится по адресу ул. Сыле 40А, возле него останавливаются автобусные маршрутов 33 (Мяннику — Малева), 40 (Виру Кескус — Рандла), 66 (Прийсле — Рандла) и 72 (Кескузе — Копли). Ледовый холл Тондираба находится по адресу ул. Варраку, 14. Возле ледового холла на остановке ”Вирби” останавливаются автобусы маршрутов 19, 44, 51 и 65.
На вакцинацию можно прийти только по предварительной регистрации. С собой просим взять удостоверяющий личность документ. Ответы на общие вопросы, связанные с вакцинацией, можно найти на странице kriis.ee
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