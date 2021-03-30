Таллиннские центры вакцинирования расположатся в спортивном центре Сыле и ледовом холле Тондираба

По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, город обеспечит вакцинационным центрам все необходимые услуги и покроет связанные с этим расходы.

”Мы создадим колл-центр для регистрации на процедуру, предложим предприятиям сферы зравоохранения, проводящим вакцинацию, обустроенные городские площади и доступ к компьютерной сети, — сказал Кылварт. — За безопасность этих центров будет отвечать Муниципальная полиция, кроме того, работники городской системы будут работать в центрах в качестве вспомогательного персонала. Также на время государственного праздника и выходных мы уплотним график направляющихся к этим центрам автобусных маршрутов, линии будут обслуживать удлиненные автобусы, чтобы люди могли удобно и безопасно добраться к месту назначения”.

”На работников здравоохранения возложена большая нагрузка и ответственность по организации медицинской стороны вакцинации, — продолжил Михаил Кылварт. — В предстоящие выходные мы откроем два центра вакцинирования, но с увеличением поставок вакцины и с повышением подготовки больниц и клиник сможем предложить помощь в создании шести центров вакцинирования в Таллинне. Город делает все возможное, чтобы предназначенные жителям Таллинна дозы вакцин дошли до них быстро и беспрепятственно. Цель заключается в том, чтобы мы все смогли насладиться летом без серьезных ограничений”.

В спорткомплексе Сыле вакцинацию будет проводить медицинский центр Confido в пятницу, субботу и воскресенье с 10 до 19 часов, возможность вакцинироваться будет у 3900 человек. В ледовом холле Тондираба вакцинирует Medicum, в субботу и воскресенье с 9 до 18 часов, возможность вакцинироваться будет у 3200 человек. Обеим клиникам Больничная касса выделила вакцины Astra Zeneca.

Руководитель медицинского центра Confido Кади Ламбот отметила, что в течение трех выходных дней все желающие обязательно смогут найти подходящее для вакцинации время.