У клиентов Maxima не использовано почти 350 000 евро бонусных денег, срок действия которых истекает завтра

Это был первый год, когда бонусные деньги накапливались как на пластиковую, так и на виртуальную карточку, зарегистрированную в приложении.

”Maxima призывает людей делать более экологичный выбор, используя виртуальную карточку в приложении. Это простой, быстрый и экологичный способ накапливать бонусные деньги. Напоминаем, что виртуальную карточку также можно использовать в обычных кассах, необходимо лишь отсканировать QR-код”, — пояснила Тийа Шапель, директор по маркетингу Maxima.

С карточкой клиента Maxima нельзя собирать бонусные деньги, покупая алкогольную и табачную продукцию. Остаток денег Maxima можно увидеть в чеке о покупке, в среде самообслуживания на сайте Maxima и в приложении Maxima.

Из-за распространения коронавируса в прошлом году клиенты Maxima совершали покупки реже, но на бóльшую сумму. За каждую покупку в магазинах Maxima на карточку Aitäh начисляются бонусные деньги в размере 1% от суммы покупки , которые можно использовать для оплаты покупок.

На сегодняшний день оставались неиспользованными бонусные деньги на сумму более 342 000 евро.

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