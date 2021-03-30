И маска не спасла! Самый сильный человек Эстонии заразился короной в магазине

Тренировочный сбор в Пярну был решающим этапом подготовки Сейма к чемпионату Европы. Вместе с ним заболел и другой эстонский штангист Лехо Пент, сообщает Eesti Päevaleht.

Корона перекрыла дорогу в Москву

В российской столице лучший штангист Эстонии намеревался выполнить норматив для выступления на Олимпиаде в Токио. "Рассчитывал набрать в сумме двоеборья, как минимум, 420 кг. Чувствовал, что подхожу к турниру в хорошей форме", - сказал Сейм.

К сожалению, болезнь перекрыла эстонским штангистам дорогу в Москву. У них наблюдались все симптомы коронавируса.

"Скорее всего, заражение произошло в продуктовом магазине, где у одного из посетителей возник приступ кашля. Это было единственное место, где мы могли заразиться - других контактов с посторонними лицами у нас во время сбора не было", - отметил серебряный призер чемпионата мира 2015 года Сейм.

"Защитную маску можно носить на лице, но если ты находишься в непосредственной близости с больным человеком, это заканчивается не очень хорошо", - добавил Сейм.

Шанс попасть на Олимпиаду еще остается

Отказ от участия в чемпионате Европы лишал Сейма шанса выступить на Олимпиаде. Мириться с этим он не хотел. Спустя некоторое время, штангист вернулся в зал и попробовал работать с легкими весами - после тренировки у него поднялась температура.

"Тогда я сразу понял, что организму требуется более длительный период восстановления", - сказал Сейм.

К счастью, Международная федерация тяжелой атлетики продлила срок выполнения нормативов. Его можно выполнить на юниорском чемпионате мира в Саудовской Аравии - он пройдет в конце мая, либо виртуально посредством видеосвязи.

Возобновивший тренировки Сейм пока еще окончательно не решил, какой вариант он выберет для выполнения олимпийского норматива.