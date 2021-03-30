Лидеры Германии, Франции и Великобритании призывают к солидарности в отношении пандемии. США, Китай и Россия пока воздерживаются.

Более двадцати национальных лидеров, в том числе Эммануэль Макрон (Франция), Борис Джонсон (Великобритания) и Ангела Меркель (Германия), во вторник опубликовали сообщение, в котором высказали обеспокоенность, что вопрос состоит не в том, разразится ли следующий кризис в области здравоохранения, а в том, когда он разразится.

В сообщении содержится призыв к более широкому международному сотрудничеству и говорится, что страны должны избегать изоляционизма и национализма.

”Будут и новые пандемии, и новые серьёзные чрезвычайные ситуации, связанные со здоровьем людей. Ни одно правительство, ни одно многостороннее учреждение не сможет справиться с этой угрозой в одиночку. Здесь важно не ”если”, а ”когда””, — говорится в статье.

Это строгое предупреждение стало итогом конфликтов между странами и торговыми союзами из-за вакцинных поставок. Некоторые из подписавших данное сообщение причастны к недавнему урезанию экспорта вакцин.

Европейский Союз и Великобритания ведут бесконечную словесную войну из-за договоров с фармацевтической компанией AstraZeneca о поставках вакцины, а другие государства-члены ЕС продолжают выражать своё разочарование в связи с очень медленным развёртыванием программы вакцинации.

Но группа политиков, подписавших во вторник это сообщение, выбрала заметно иной тон, подчёркивая, что ключевую роль в ходе грядущих пандемий будут играть единство и взаимодействие.

Среди его авторов — глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус, и ранее предостерегавший от вакцинного национализма и Я-подхода к вакцинации.

Мировые лидеры подчеркнули, что они ”нацелены на обеспечение всеобщего и равного доступа к безопасным, эффективным и доступным вакцинам, лекарствам и средствам диагностики в ходе текущей и будущих пандемий”.

”Мы считаем, что страны вместе должны работать над новым международным договором о готовности к пандемии и соответствующих мерах реагирования”.

Подписи США, Китая и России пока отсутствуют