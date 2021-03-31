Жительница Таллинна после лечения в ковидном отделении: мне до сих пор плохо, не могу больше 15 минут идти по улице
”Я всегда была уверена, что переболею спокойно, перенесу коронавирус в легкой форме, как большинство. Мне 47 лет, веду здоровый образ жизни, правильно питаюсь, ничем серьезным никогда не болела. Но этот вирус — это другое, его ни с чем не сравнить, — начинает рассказ Ольга. — Я никогда не была ковид-диссидентом, знала, что вирус опасный, но когда пережила это, то поняла, насколько все плохо”.
По словам Ольги, началось все с того, когда коллега пришла на работу после бурных выходных. ”Она отдыхала за городом в большой компании. В процессе работы узнала, что вся компания заразилась и она близкоконтактная. Вот я и заразилась”, — говорит она.
Коллега сдала на следующий день тест. Он оказался положительным. Потом его сдала Ольга, так как была тоже контактная и уже были симптомы в виде кашля. Самое интересное, что у коллеги была только слабость и потеря обоняния, а ее муж и вовсе не заболел. В то же время Ольга лечилась от коронавируса в больнице.
Неделю жительница Таллинна провела на домашнем лечении. ”Пила литрами клюкву и горстями парацетамол. Была высокая температура, кашель, слабость, ничего не могла делать, лежала и терпела. Каждый день думала, что вот-вот станет лучше. Но становилось только хуже. Позвонила семейному врачу, меня отправили на магнитно-резонансную томографию (МРТ). Решила поехать сама, так как муж и дочка тоже болели с температурой”.
Когда ей сделали МРТ, даже врач был в шоке — 50% легких было повреждено. ”Доктор посмотрела на меня в ужасе, в больнице удивились, что у молодой женщины может такое быть”, — вспоминает Ольга.
Дальше она села в машину и решила ехать сразу в скорую помощь, потому что была сильная слабость, кашель, а по дому еле-еле передвигалась от кухни к кровати. Болела голова и ломило ноги. ”Я никому не советую так делать — садиться за руль в таком состоянии, но я боялась, что скорая отвезет меня в другой город, так как столичные больницы переполнены”, — говорит Ольга.
В итоге её положили на лечение в PERH. В палате было 4 человека. Напротив Ольги лежала 100-летняя бабушка, с ней было все хорошо, но она за неделю практически ни разу не встала. ”Отмечу, что я никогда до этого не лежала в больницах. Только когда рожала. Как вы понимаете, это другие эмоции”, — улыбается Ольга.
Ее поразили люди, работающие в больнице — санитары, медсестры, врачи. ”Я была удивлена, с какой добротой и лаской они со всеми общались. Ведь все люди разные, там были и злые пациенты из-за этой болезни. Но медицинский персонал всех подбадривал, жалел, называл лапочкой и зайчиком. Поразительно, как люди не теряют доброты и человечность в этих адских условиях”.
Благодаря этому Ольге потихоньку выздоравливала. ”С каждым днем мне становилось лучше. За неделю меня поставили на ноги. Возможно, мой иммунитет и возраст помогли быстрее восстановиться. Врач предлагал пробыть там еще несколько дней, но я уже не могла. Я хотела домой, ведь там муж и дочка, они тоже болели”, — подчеркивает Ольга.
Хоть больничное лечение и прошло, впереди ждет долгое восстановление. ”Врач сказал — восстановление до полугода. Надо делать специальную дыхательную гимнастику, восстанавливать легкие. Благо я могу себе позволить не пойти на работу — могу месяц побыть дома, заниматься реабилитацией. Я не представляю, как люди, которые должны выйти на работу, справляются после тяжелой болезни.
Мне до сих пор плохо, не могу больше 15 минут идти по улице, сильная слабость. Раньше по 10 километров бегала. Это для меня шок, что я не могу нормально двигаться. Никогда бы не могла себе этого представить, я ведь оптимист по жизни”, — добавила хозяйка салона красоты.
Теории заговора и "чипирование" людей? ”Это говорят люди, которые не обладают сильным интеллектом, чтобы разобраться в ситуации. Они используют непроверенные факты и свои желания выдают за действительное. Плюс распространяют ложную информацию, непроверенную. Никто никогда не знает, кто заразится коронавирусом. Эта болезнь не изучена и не лечится. Еще раз подчеркну: нет надежного лечения от коронавируса. Поэтому нужно со всей серьезностью относиться к этому. Если есть возможность — делайте прививки”, — заключила Ольга.
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