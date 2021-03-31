Жительница Таллинна после лечения в ковидном отделении: мне до сих пор плохо, не могу больше 15 минут идти по улице

”Я всегда была уверена, что переболею спокойно, перенесу коронавирус в легкой форме, как большинство. Мне 47 лет, веду здоровый образ жизни, правильно питаюсь, ничем серьезным никогда не болела. Но этот вирус — это другое, его ни с чем не сравнить, — начинает рассказ Ольга. — Я никогда не была ковид-диссидентом, знала, что вирус опасный, но когда пережила это, то поняла, насколько все плохо”.

По словам Ольги, началось все с того, когда коллега пришла на работу после бурных выходных. ”Она отдыхала за городом в большой компании. В процессе работы узнала, что вся компания заразилась и она близкоконтактная. Вот я и заразилась”, — говорит она.

Коллега сдала на следующий день тест. Он оказался положительным. Потом его сдала Ольга, так как была тоже контактная и уже были симптомы в виде кашля. Самое интересное, что у коллеги была только слабость и потеря обоняния, а ее муж и вовсе не заболел. В то же время Ольга лечилась от коронавируса в больнице.

Неделю жительница Таллинна провела на домашнем лечении. ”Пила литрами клюкву и горстями парацетамол. Была высокая температура, кашель, слабость, ничего не могла делать, лежала и терпела. Каждый день думала, что вот-вот станет лучше. Но становилось только хуже. Позвонила семейному врачу, меня отправили на магнитно-резонансную томографию (МРТ). Решила поехать сама, так как муж и дочка тоже болели с температурой”.

Когда ей сделали МРТ, даже врач был в шоке — 50% легких было повреждено. ”Доктор посмотрела на меня в ужасе, в больнице удивились, что у молодой женщины может такое быть”, — вспоминает Ольга.

Дальше она села в машину и решила ехать сразу в скорую помощь, потому что была сильная слабость, кашель, а по дому еле-еле передвигалась от кухни к кровати. Болела голова и ломило ноги. ”Я никому не советую так делать — садиться за руль в таком состоянии, но я боялась, что скорая отвезет меня в другой город, так как столичные больницы переполнены”, — говорит Ольга.