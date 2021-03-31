Российский журналист: у нас умерли "сверх плана" 180 тысяч человек. Вот такая растущая цена нашей свободы

По опросу Superjob, однозначно против вакцинации от Covid-19 — 41% респондентов, скорее против — еще 31%. То есть, даже если убедить половину колеблющихся, больше половины опрошенных сами прививку делать не пойдут. Это уникальная ситуация в мире — есть своя вакцина, особо нет очередей, есть огромная избыточная смертность, но вала желающих не наблюдается.

Это меня удивляло, но сейчас — нет.

Почему жители Европы и США в основной своей массе рвутся привиться? Почему жители Израиля обрушили сайты записи на прививку в первый день всеобщего доступа? Потому что у них было по 2-4 жёстких локдауна и они реально озверели.

В России локдаун был только в Москве 1.5 месяца — абсолютно идиотский, иезуитский, коррупционный, издевательский, античеловеческий и, по большому счету, бессмысленный, настроенный, главным образом, на отработку технологий цифрового концлагеря имени Собянина. Больше локдауна, по-хорошему, не было в России нигде. Были нерабочие дни без особой помощи со стороны государства. Но к лету все это быстро прошло — народ понадобился для празднований и легитимации обнуления. А что до смертности, то, если особо не педалировать в госсми этот вопрос, то никто и не обеспокоится. Ну, умерли и умерли, как говорится, тут вообще цена человеческой жизни не очень велика.

Каждый день, спокойно отправляясь в метро на работу, в любое время приходя в магазин, в кафе, кино или театр, отводя ребёнка в школу или кружок, каждый должен помнить, что эта свобода в России буквально оплачена жизнями людей. А поскольку среди 360 тысяч избыточной смертности — в основном пожилые, то, можно считать, что мы уморили своих стариков, чтобы не менять привычный образ жизни и не терять в заработках, а государство охотно нам в этом помогло, чтобы не платить пособия, да и пенсии умершим платить не надо, простите за цинизм.