В Палдиски во время распития алкоголя мужчина убил своего знакомого

29 марта в полицию поступило сообщение, что в Палдиски, в одной из квартир во время совместного употребления алкоголя возник конфликт между мужчинами, сообщили Delfi в Департаменте полиции и погранохраны.

Как предполагает полиция, в ходе ссоры 35-летний мужчина неоднократно ударил ножом знакомого, также 35-летнего мужчину.

Повреждения, полученные пострадавшим, были настолько тяжкими, что он умер на месте происшествия. Полицейские задержали подозреваемого.

Для выяснения точных обстоятельств происшествия начато уголовное делопроизводство. Прокуратура ходатайствует в суде о взятии подозреваемого под стражу на время предварительного следствия.

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