Марко Михкельсон: мы хотим, чтобы у Эстонии и России были нормальные отношения, но Россия не идет на контакт

”В мире сейчас происходят сильные изменения — и в экономике, и в вопросах новых технологий, и, конечно, в дипломатии. Можно сказать, что и здесь, в Эстонии, наш главный приоритет, если говорить о России, — это нормальные отношения с этим государством, возможность взаимодействовать на уровне разных министров, обсуждать проблемы и посредством нормальных дипломатических разговоров решать их. Но даже тот факт, что организовать телефонный разговор между министрами иностранных дел России и Эстонии очень трудно, показывает нежелание России общаться на те темы, которые важны для граждан обоих государств”, — отметил Михкельсон.