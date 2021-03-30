Команда из Эстонии стала чемпионом международного турнира по Dota 2

”Для Эстонии очень важно заявить о себе на международной киберспортивной арене, поэтому проведение и участие в такого рода турнирах, крайне важно! Об Эстонии должны знать! О нас должны говорить!”, — сказал Игнат Бобрович, Генеральный Секретарь Эстонской Федерации Киберспорта.

В финал вышли эстонская и украинская команды. Эстонская команда ”After the Rain” в составе которой: Карл-Кристиан Трейер, Кристен Ярвала, Керт Каукси, Тоомас Котк, Калле Каламеес, стали победителями турнира! Призовые места распределены следующим образом:

1-е место — After the Rain (Эстония)

2-е место — NBW (Украина)

3-е место — Ready to Burn (Украина

4-е место — thonkbread (Эстония)

”Все мы знаем, на сколько сильны в Dota 2 украинские и российские команды, но нашим ребятам также есть что показать! И задача нашей федерации, как раз дать возможность молодым талантам выйти на профессиональный уровень и достойно представлять Эстонию на международных ивентах”, — сказал Иван Дмитриев, президент Эстонской Федерации Киберспорта.

Также, в рамках турнирах лучшие игроки из Эстонии в дисциплине Dota 2, по рейтингу киберспортивной платформы для геймеров Passport.gg, были удостоены наград. Лучшими игроками стали:

1-е место: estmiracle (Aleksei Sobolev)

2-е место: Wampuss (Daniil Novosad)

3-е место: vitalka.koltunov (Vitali Koltunov)

4-е место: Kass(Monika Karolin)

5-е место: OldyVspomnjat-. (Nikita Melnik)

6-е место: AP-EE-TIZER (Alex Õispuu)

7-е место: enokjanerik (Jan Erik)

8-е место: Grac- (Maksim Skripitsõn)

Во время локдауна проведение кибреспортивных мероприятий дает позитивное влияние на психоэмоциональное состояние геймеров, вносит разнообразие в жизнь и помогает завести новые знакомства. Дружеские турниры, тем более такого масштаба, являются отличной тренировкой перед турнирами более высокого уровня. Эстонская Федерация Киберспорта благодарит за участие всех игроков и зрителей за их поддержку!

О расписании предстоящих мероприятий и турнирах можно узнать на официальном сайте федерации: e-sports.ee