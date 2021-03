Команда из Эстонии стала чемпионом международного турнира по Dota 2

В финал вышли эстонская и украинская команды. Эстонская команда ”After the Rain” в составе которой: Карл-Кристиан Трейер, Кристен Ярвала, Керт Каукси, Тоомас Котк, Калле Каламеес, стали победителями турнира! Призовые места распределены следующим образом:

1-е место — After the Rain (Эстония)

2-е место — NBW (Украина)

3-е место — Ready to Burn (Украина

4-е место — thonkbread (Эстония)