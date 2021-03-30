Полицейская проверка в Пярну: в трех магазинах продали алкоголь несовершеннолетним

Руководитель пярнуских участковых и молодежных полицейских Катрин Уйбо сказала, что целью рейда было выяснить, убеждаются ли продавцы в том, что покупатель имеет право купить алкоголь, и спрашивают ли в случае сомнения документ.

„К сожалению, в трех магазинах подросткам легко продали алкогольные напитки. В двух случаях продавцы не спросили документа, так как им показалось, что это взрослый. В одном случае в ответ на просьбу показать документ подросток показал с телефона фото документа, которое продавец не стал внимательно рассматривать, а позже пояснил, что подумал, что это фотография водительских прав", — рассказала о рейде Уйбо.

Такие проверки проводятся всегда в присутствии полиции и в них принимают участие подростки не младше 16 лет. Контрольную закупку можно сделать лишь в случае, когда полиции поступила информация о возможном нарушении в данном магазине. Такая контрольная сделка купли-продажи не имеет юридической силы, наказания за этим не следует, и товар возвращается магазину.

"Но при обнаружении нарушения мы обращаем внимание магазина на эту проблему и выясняем, в чем причина. Мы всегда готовы проконсультировать продавцов и ознакомить их с законами об алкоголе и табаке. Важно, чтобы алкоголь не был подросткам легко доступен. В случае повторных нарушений магазин может лишиться лицензии на продажу алкоголя", — пояснила Катрин Уйбо.

В Эстонии запрещено продавать алкоголь и табачные изделия лицам младше 18 лет, несовершеннолетним запрещено иметь при себе алкоголь и табачные изделия даже в закрытом виде.