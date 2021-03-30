Почти в 670 000 почтовых ящиков поступят информационные листки о вакцинации от коронавируса

Департамент здоровья надеется начать широкомасштабную вакцинацию населения против SARS-CoV-2 в мае.

”Согласно действующему графику вакцинации, масштабная вакцинация населения Эстонии от COVID-19 начнется в мае, — сказал генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланно. — В качестве подготовки мы начали общеэстонскую информационную кампанию, на прошлой неделе запустили новый сайт о вакцинации от COVID-19, а на этой неделе в почтовых ящиках многих жителей Эстонии появится информационный лист о вакцинации”.

По словам Юллара Ланно, вакцинация большого количества населения и соблюдение мер безопасности наконец-то поможет преодолеть коронакризис и вернуться к нормальной жизни. ”Благодаря значительным усилиям всех жителей Эстонии, у нас всё еще есть шанс на лето без ограничений, которого мы так ждем, — сказал Ланно. — Поэтому важно, чтобы каждый из нас принял участие в вакцинации против COVID-19. Согласно первоначальной информации, соответствующий бюллетень на эстонском и русском языках посредством Omniva будет доставлен почти в 670 000 почтовых ящиков”.

В бюллетене в доступной форме представлен обзор важнейшей информации о вакцинации против COVID-19 и имеющихся вакцинах. Помимо этого, в нем указаны основные контакты, по которым можно узнать и найти надежную информацию о вакцинах, используемых в Эстонии.

По словам Ланно, в дополнение к информационному листу во все регионы Эстонии с целью распространения планируется разослать подробные буклеты, в которых будут опубликованы советы тем, кто будет вакцинироваться, а также указаны общие сведения о процессе вакцинации. ”Мы планируем воспользоваться всеми возможными каналами от социальных сетей до прямого оповещения, чтобы провести масштабную работу по информированию населения и убедиться, что информация дошла до всех жителей страны. В борьбе с коронавирусной инфекцией огромное значение имеет вклад каждого из нас. Самые подробные материалы о вакцинации можно найти на сайте vaktsineeri.ee/ru, — добавил Ланно.