"Я думаю, в Эстонии 60% ресторанов закроется навсегда". Известный шеф-повар Андрей Шмаков закрыл в Таллинне свой ресторан Love Mussels

"Не знаю, будет ли это новость-новинка, но… С сегодняшнего дня мы в третий раз закрыли Love Mussels, — написал Андрей Шмаков. — Я не понимаю, как можно зарабатывать, именно зарабатывать, на take away, в наше время? Службы доставки берут 25-30%, минус налог, аренда, коммунальные платежи и заработный фонд… Бред сумасшедшего.

Этот год проверяет нас на прочность, а прочность-то заканчивается. Европа с полной .опе, да и нам уже недолго осталось. Я думаю, в Эстонии закроется 60% ресторанов навсегда, мы превратимся в little China с повсеместными суши и невкусными шашлыками, а очень жаль. Вспомните, Эстонии пророчили Мишлен ещё 2 года назад, наша ресторанная индустрия была одной из самых перспективных в Балтии, а сейчас… грустно.

Если посетители ресторанов пишут сейчас о том, какие бургеры, суши и чудо-шашлык им доставили, то я понимаю, этот гость в ресторан уже не вернётся. Жаль, с таким вкусом гастрономию не разовьёшь, совсем!

Не верю в открытие, которое запланировали на 11.04, но желаю всем ребятам, Роману, Владу, Диме, Паше и многими другим моим друзьям-шефам не терять чувство вкуса и достоинства!"