"Я думаю, в Эстонии 60% ресторанов закроется навсегда". Известный шеф-повар Андрей Шмаков закрыл в Таллинне свой ресторан Love Mussels

"Не знаю, будет ли это новость-новинка, но... С сегодняшнего дня, мы в третий раз закрыли Love Mussels.

Я не понимаю, как можно зарабатывать, именно зарабатывать, на take away в наше время? Службы доставки берут 25-30%, минус налог, аренда, коммунальные платежи и заработный фонд... Бред сумасшедшего.

Наше второе место Tar Tar köök+baar будет работать, но это не бизнес и тем более не заработок. Это как мертвому человеку пластырь на палец ставить.

Этот год проверяет нас на прочность, а прочность-то заканчивается. Здесь стоит обратить внимание еще на одну проблему: повара уходят из профессии, а это чревато тем, что целая армия активных и увлеченных, творческих людей, профессионалов уже не вернется на кухню после кризиса. Пройдет ой как много времени, чтобы обучить и воспитать новых.

В общем, когда все вдруг откроется - мир не будет прежним. Гости после короны мучаются от невостановленных вкусовых рецепторов, поваров и обслуживающий персонал этот нестабильный бизнес не привлекает - в общем, отрасль, которой гордилась страна, в упадке и вера в прекрасное будущее тает с каждым заседанием правительства. Вот такая горькая правда о ресторанах, господа!

Европа с полной .опе, да и нам уже не долго осталось. Я думаю в Эстонии закроется 60% ресторанов навсегда, мы превратимся в little China с повсеместными суши и невкусными шашлыками, а очень жаль. Вспомните, Эстонии пророчили Мишлен ещё 2 года назад, наша ресторанная индустрия была одной из самых перспективных в Балтии, а сейчас... грустно.

Если посетители ресторанов пишут сейчас о том, какие бургеры, суши и чудо-шашлык им доставили, то я понимаю, этот гость в ресторан уже не вернётся. Жаль, с таким вкусом гастрономию не разовьёшь, совсем!

Не верю в открытие, которое запланировали на 25.04, но желаю всем ребятам: Роману Защеринскому, Игорю Андрееву, Владу Дьячуку, Диме Рооз, Паше Гурьянову, Тынису Сийгуру, Петеру Пихкелю и многим другим моим друзьям-шефам не терять чувство вкуса и достоинства!"