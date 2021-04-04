36-летний Алексей: мы переживаем за наших родителей — поэтому вакцинировались

Руководитель по развитию в логистической фирме Kühne+Nagel Алексей Коханенко уверен, что рано или поздно придется вакцинироваться. "Лучше рано", — считает он. Житель Таллинна привился AstraZeneca, по его словам, страха не было, было волнение. "Я аллергичен и переживал, что будет реакция. Плюс, как бы то ни было, фон негативных комментариев на тему вакцины и до меня добирается, поэтому слегка переживал. Но все же плюсы вакцинации, по-моему, очевидны", — сказал Алексей.

Алексею 36 лет, он не входит в группу риска. Как он получил вакцину? "В ласнамяэской больнице Medicum можно было записаться в лист ожидания. И так как на вакцинацию AstraZeneca много отказников, я и моя жена получили предложение вакцинироваться. И мы этим воспользовались", — рассказал он.

На следующий день была слабость и сонливость. "И около недели серьезный синяк на месте прививки. У моей жены повысилась температура, около суток после вакцинации было недомогание и температура", — добавил он.

Самый главный плюс вакцинации, по мнению Алексея, отсутствие необходимости уходить на самоизоляцию в случае контакта с инфицированным. "Это для меня принципиально. Плюс поездки. Летом планируем если не дальний рейс, то хотя бы попутешествовать по Балтийским странам или Скандинавии. Ну и плюс, что немаловажно, мы переживаем за наших родителей, они в группе риска. И я надеюсь таким образом мы убережем их от лишних рисков", — заключил он.