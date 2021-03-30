Старейшина Владимир Свет поддерживает идею массового тестирования на коронавирус в Ласнамяэ

Профессор математической статистики ТУ Криста Фишер предложила проводить массовое экспресс-тестирование жителей районов с высоким уровнем заражения, как например Ласнамяэ.

Владимир Свет поддерживает эту идею и считает, что тестирование следует провести весной: "На мой взгляд, это могло бы стать пилотным проектом в Эстонии, и такие инвестиции окупятся. Цель тестирования - спасти лето, поэтому разумно провести его весной. Это в первую очередь логистический проект, для него требуется логистическая подготовка. Возможно, нам потребуется привлечь другие учреждения, не связанные со сферой здравоохранения".

По мнению старейшины района, массовое экспресс-тестирование можно было бы провести одновременно и в Хааберсти, где также высок уровень инфицирования: "Основной вопрос здесь не деньги, а рабочая сила и ресурс. Нужны медицинские работники, вспомогательный персонал. Можно использовать городскую инфраструктуру, как делалось ранее. Со своей стороны мы готовы сделать все, что в наших силах".

По его словам, необходимо разъяснить людям, зачем это делать и как массовое тестирование помогает ограничить распространение вируса.

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