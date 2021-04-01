Пережил сильнейший шторм и заглянул в действующий вулкан: кандидат биологических наук рассказал о своей жизни

Я родился в Петергофе, под Ленинградом еще до начала Второй мировой войны. Когда она началась, моих родителей-врачей сразу же забрали в армию и отправили в Кронштадт в госпиталь. Там я скитался по подвалам под обстрелами до 43 года, пока маме ни удалось меня вывезти в Горький к бабушке. Интересно, что возвращался я уже в 45 году именно 9 мая, как раз я был тогда в Москве на Красной площади. Нам дали комнату в большой гостинице «Москва», окна которой прямо выходили на Красную площадь. Правда, тогда я маленький был совсем – 6 лет мне было. Но не успел я пойти в первый класс, как моих родителей перевели в Свинемюнде – это военная база, Германия. Позже эта территория перешла к Польше и стала называться Свиноуйсьце. Так что я был свидетелем того, как выселяли немцев. Они могли взять с собой только два чемодана. Их сажали в автобус, отвозили к Берлину и там высаживали. Но уже в 1946 году мы переехали в Янтарное под Калининградом. Там я тоже стал свидетелем выселения немцев из Калининградской области – мой отец им тогда очень помогал. На этот раз, когда немцев выселяли и сажали на корабли, к ним относились гуманнее, лечили, используя дефицитный пенициллин. Его тогда только вводить в использование начали, и большой объем тратился на переселенцев.