30.03.2021, 13:57
В Подмосковье мужчина открыл огонь по бойцам Росгвардии
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Мужчина забаррикадировался в частном доме и открыл огонь по бойцам Росгвардии в коттеджном поселке ”Новые Вешки” в подмосковных Мытищах, сообщает Дождь со ссылкой на РИА Новости. По данным Baza, мужчина держит оборону уже больше четырех часов.
В поселок приехали десятки сотрудников ФСБ, МВД и ГИБДД, пишет Baza. С утра в поселок никого не впускали. Позже местным жителям разрешили въезд, но попросили не выходить из домов. Силовики готовятся к штурму.
По сведениям телеграм-канала ”112”, мужчину подозревают в незаконном обороте оружия — силовики приехали к нему, чтобы проверить эту информацию. В ответ он начал отстреливаться и бросил из окна гранату. Mash пишет, что мужчине 61 год.