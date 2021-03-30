В Подмосковье мужчина открыл огонь по бойцам Росгвардии

В поселок приехали десятки сотрудников ФСБ , МВД и ГИБДД , пишет Baza. С утра в поселок никого не впускали. Позже местным жителям разрешили въезд, но попросили не выходить из домов. Силовики готовятся к штурму.

По сведениям телеграм-канала ”112”, мужчину подозревают в незаконном обороте оружия — силовики приехали к нему, чтобы проверить эту информацию. В ответ он начал отстреливаться и бросил из окна гранату. Mash пишет, что мужчине 61 год.