30.03.2021, 16:46
Вторую пенсионную ступень решили покинуть почти 130 000 человек(1)
Foto: Oliver Tsupsman
129 681 подали заявления о выходе из второй пенсионной ступени. Это составляет 16,9% от всех присоединившихся к пенсионной ступени.
Уже совсем скоро подойдет к концу первый период выхода из второй пенсионной ступени. Желающие в сентябре получить на руки свои накопленные деньги должны предъявить соответствующее заявление до конца марта.
Начиная с апреля те, кто подаст заявления, получит деньги только в следующий период выплат — январь следующего года.
Те, кто подал заявление в марте, но позже передумал, могут отменить его до конца июля.