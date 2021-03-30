Вторую пенсионную ступень решили покинуть почти 130 000 человек

Уже совсем скоро подойдет к концу первый период выхода из второй пенсионной ступени. Желающие в сентябре получить на руки свои накопленные деньги должны предъявить соответствующее заявление до конца марта.

Начиная с апреля те, кто подаст заявления, получит деньги только в следующий период выплат — январь следующего года.