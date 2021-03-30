Экономика
30.03.2021, 16:46

Вторую пенсионную ступень решили покинуть почти 130 000 человек

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Pensionisambad
Pensionisambad
Foto: Oliver Tsupsman
129 681 подали заявления о выходе из второй пенсионной ступени. Это составляет 16,9% от всех присоединившихся к пенсионной ступени.

Уже совсем скоро подойдет к концу первый период выхода из второй пенсионной ступени. Желающие в сентябре получить на руки свои накопленные деньги должны предъявить соответствующее заявление до конца марта.

Начиная с апреля те, кто подаст заявления, получит деньги только в следующий период выплат — январь следующего года.

Те, кто подал заявление в марте, но позже передумал, могут отменить его до конца июля.

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